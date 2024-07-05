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新秘傳LINE「老婆睡了嗎」她崩潰！未婚夫哭求：保證不再犯

婚秘傳「老婆睡了嗎」！準新娘哭到發抖　5年男友認了有關係：保證不再犯

▲婚前出軌的案例，時有所聞。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

婚前出軌的案例，時有所聞。一名曾是準新娘的網友淚訴，滿心期待舉行婚禮，沒想到未婚夫居然跟新秘出軌，讓她忍痛取消婚禮，並且斬斷5年戀情。

原PO在Dcard表示，婚禮應該是充滿愛與幸福的時刻，沒想到婚秘竟然會成為她婚禮的破壞者，有舉辦過婚禮或協助過的應該都知道，婚禮流程超繁瑣，而這位婚秘看起來經驗很豐富，也有許多成功的案例，因此對對方非常信任，把重任交到其手中，沒想到最近發現一些異樣。

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她透露，未婚夫開始頻繁接到來自婚秘的電話和訊息，甚至有時候在深夜，由於籌辦的時間其實滿緊湊的，所以自己也不疑有他，直到某天看到新秘傳訊「寶寶，你老婆睡了嗎，我很想你」，讓她瞬間崩潰；一開始未婚夫不承認，後來才坦承，有逾矩的關係。

原PO痛哭，未婚夫不斷向她保證不會再犯，只是一時鬼迷心竅，還是很愛她，「可是這種事情要我怎麼接受和原諒，我們都要結婚了，你卻在女人一生中最重要的時刻出軌，瞞著我出遊，用我們要買房的基金買名牌包給她。」她嘆，最後婚禮沒有舉行，也與未婚夫分手，結束5年感情，雖然難過，但慶幸在婚前看清這個人。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這個婚秘可以公開吧，她把自己的職業給砸爛了」、「沒職業道德，真爛」、「當作有人替妳擋災吧，這男生以後還是會有這些行為」、「之後會遇到更愛惜妳的男人」。不過也有人認為，大部分人應該會把對方公開，但原PO卻沒有，這點很奇怪。

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