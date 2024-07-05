狠母溺殺2幼女！收押入所編號「0225」　首夜平靜室友也涉殺人

▲新北狠母殺害小姊妹後報案，警方於碧潭邊找到小姊妹遺體。（圖／記者陸運陞攝）

記者戴上容、黃哲民／新北報導

新北市一名34歲簡姓婦人於2日上午與公婆吵架後，帶著9歲和10歲的女兒前往新店碧潭。她以拍照為由騙兩個女兒下水，之後放手讓女兒沖走溺斃。4日晚間，台北地院裁定將簡婦收押。據了解，簡婦入監後的新收編號為「0225」，她狀況正常沒有異常反應。今5日早餐吃了饅頭、果醬和豆漿，分配到8人房，室友中也有殺人犯。



34歲簡婦和47歲丈夫育有9歲與10歲幼女，一家四口原本定居對岸湖南10年，去年（2023年）搬回台灣與年邁公婆同住，但彼此生活習慣不同常起爭執。2日上午8點多，簡婦在家與丈夫及公婆爭吵，負氣帶2幼女兒搭計程車離家。



上午10點多抵達新店碧潭，藉口要幫女兒拍照，騙2幼女一起從岸邊走入水中，卻鬆手眼睜睜看著2幼女遭水沖走。簡婦獨自上岸閒晃發呆，簡婦丈夫找不到妻女，當晚7點多報案協尋。簡婦隔天（3日）下午再到碧潭跳水企圖尋短，最後游上岸，晚間9點多才去當地新店警分局碧潭派出所報案，聲稱帶2個女兒跳水輕生但她獨活。

▲▼新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水。（圖／記者陳以昇攝，下同）





昨（4日），檢警在新北市立殯儀館進行相驗，初步研判兩名女童身上並無外傷，推測是生前落水，將擇期解剖釐清確切死因。簡婦於昨日下午被移送北檢，經複訊後，台北地院批准羈押。

簡婦被帶往台北女子看守所後，新收編號為「0225」，狀況正常，情緒反應也穩定。她在上午監所提供的早餐為饅頭、果醬和豆漿，她住8人房，同寢室友分別是犯下殺人、詐欺、組織犯罪、竊盜、毒品等罪。

▲簡女殺害2個女兒，警方於碧潭邊找到小姊妹遺體。（圖／記者陸運陞攝）

▲簡婦以拍照為由騙孩子下水，圖為案發現場。（圖／記者陳以昇攝）