張曼娟父親過世享耆壽97歲　臉書發牽手照：「爸爸，我們出院囉」

▲作家張曼娟在臉書透露父親離世消息。（圖／翻攝自張曼娟臉書）

記者林育綾／綜合報導

作家張曼娟近年經常分享長照高齡父母的心得，今（4）日上午發文表示，父親在醫院昏迷10日後離世，過程中她不斷緊握爸爸的手，說著愛與感謝，如今看父親脫離病痛後也說，「爸爸，我們出院囉。」粉絲也紛紛留言祝福。

張曼娟近年出書《我輩中人》、《以我之名》、《自成一派》皆談到身為熟齡女子，長期照顧家中長輩的心路歷程，並常在臉書分享陪伴父母的情況，讓不少有長照經驗的讀者有共鳴。

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而她在6月26日就發文透露，父親無法吞嚥、陷入昏迷，由於父親早早就簽好「病人自主決定書」不施行急救，她雖然不捨，但也只祈求父親「能順順的走，清爽的啟程」，並表示自己一遍又一遍對他說，「我很愛你喔，媽媽最愛的就是你，謝謝爸爸的付出與愛，再也不要吃藥，再也不要受苦了。」還寫到，「九十七歲的爸爸，你真的好帥」。

今7月4日上午，張曼娟在臉書發文，貼出照片自己牽著父親的手，表示「爸爸，我們出院囉。」內文提到，「這一次出院手續超簡便，不用領藥、不用預約回診，繳費後即完成，單據中多了一張死亡證明書。不用拐杖、不用輪椅，舒舒服服躺在床上，開啟新的旅程。」

張曼娟說，「在住院3個多禮拜，昏迷十日之後，爸爸離開了這個世界。憂苦多病了一輩子的他，

臉上展現出難得的平和與鬆弛。九十七年漫長人生，經歷了戰爭、流離、恐怖⋯⋯如今再也不擔憂，再也無病苦，這就是圓滿吧。」

她也提到，自己把媽媽照顧好，該做的事做好，「做一個有用的人」，明白這些就是爸爸的期許，

也答應會做到。「謝謝大家的關心和支持，不用擔心我，內心充滿愛的我，會好好的。」

粉絲看了也紛紛留言「老師節哀，祝福」、「老師辛苦了，一切都圓滿了」。心理師周慕姿也留言「老師，好多話說不出口，換成一個擁抱，祝福老師」。