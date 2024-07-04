32歲男「拒服兵役」！滯海外攻讀博士後神隱　繳9萬換免關

▲32歲王姓男子滯留海外攻讀博士，拒絕返國服兵役，遭法官判刑3個月，得易科罰金9萬元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園32歲王姓男子出國攻讀博士，卻滯留海外不願回國服兵役，經區公所兩次催告，但他卻置之不理。案經桃園市政府函送偵辦，最後還是由王男母親代為出庭證述，而桃園地院審理後，依《妨害兵役治罪》判王男3月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

根據判決，王男明知道兵役法規定「出境國外就讀博士班最高年齡限制30歲」，而其為役齡男子，不得無故屆齡未歸，拒絕徵兵處理，但他卻意圖躲避入伍服役，趕在年限前出國攻讀博士，之後就一直滯留海外逾期未歸。

桃園區公所2023年曾二度致函催告王男返國履行義務，並由其父母前後兩次代為簽收及通知，但王男卻都置之不理。

案經桃園市政府函送偵辦，王男又因出境未歸未能到庭，最後是其由母親出庭證述，另外還有催告函及公示送達公告、送達證書、兵籍資料、移民署入出境查詢結果、未按時報到入營役男訪查紀錄及戶籍等資料，可以證明王男違反替代役實施條例，檢方偵結後向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院使審理後，認為王男未能善盡憲法所定的國民義務，危害國家兵役管理及公平性，但考量他是為了完成博士學業，且他也無前案紀錄，素行尚佳，因此依法判他3個月徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。