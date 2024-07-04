中捷橘線可行性研究通過　立委游顥籲儘快協調核定延伸路網

▲中捷橘線可行性研究通過，立委游顥籲交通部儘快協調南投路網核定。（圖／立法委原游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

交通部審查台中捷運橘線可行性研究，於2日有條件通過，立委游顥關心後續捷運路網由台中霧峰延伸銜接至南投的規劃，要求交通部應積極協助同屬大台中生活圈的台中、南投兩縣市政府，於霧峰末端站預留延伸南投站機制，以一車到底不轉乘為優先考量。

立法院交通委員會3日審查《鐵路法》修正意見，游顥除對台鐵公司提出通盤檢討改善保障行人、機車安全的要求，也針對台中捷運橘線延伸南投一案表達看法；台中機場捷運橘線全長29.23公里，共設26個站點，總經費達1396億元，台中市政府函報「台中都會區大眾捷運系統機場捷運（橘線）可行性研究」，交通部委員會昨天審查通過，但目前規劃站點僅到霧峰。

游顥指出，南投縣政府預計7月將完成「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」期初報告，包括台中捷運從霧峰延伸至草屯、中興新村及南投市，以及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區的整體評估，形成完整路網，他籲請交通部應做為台中市政府及南投縣政府居中溝通的橋樑，儘快核定。

此外，台鐵集集支線5月起濁水站至車埕站區間停駛，等同火車停在濁水站後完全無法進入集集地區，嚴重衝擊集集鎮觀光產業、攤商將近1年半以上，民不聊生叫苦連天；游顥國會辦公室上週召開協調會，邀請台鐵公司、南投縣政府共同出席，並肯定台鐵公司善意承諾、願盡力協助南投地方，同意於集集鎮公所辦理臨時攤商許可使用後，將集集鐵道倉庫以每月4000元左右的租金提供鎮公所安置附近攤商。

游顥認為，集集支線預計2026年7月才能全部完工，為時一年半，希望交通部邀集台鐵公司、公路局、觀光署擴大研議「地方產業振興方案及相關補貼措施」協助民眾，不要因鐵路隧道整修工程，長期影響生計而無法生存。