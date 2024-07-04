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GOMO PET FOOD最懂寵物需求　讓毛孩能享受安心呵護

▲▼GOMO PET FOOD,寵物,飼料,大成集團,毛孩,營養。（圖／業者提供）

▲GOMO PET FOOD以「友善」和「關懷」為使命，致力於提供各式機能性寵物飼料。

消費中心／綜合報導

隨著食安議題關注度從人類飲食漸漸擴散到寵物飼料，民眾對於寵物飼料的安全性和品質要求也逐漸提高，面對市面上琳瑯滿目的寵物飼料商品，該如何挑選出最適合家中寶貝的飼料，成為飼主們的一大課題。GOMO PET FOOD以「友善」和「關懷」為使命，致力於提供各式機能性寵物飼料，從成分來源到機能配方都經過層層把關，成為飼主餵食毛孩健康、安心的最佳首選。

▲▼GOMO PET FOOD,寵物,飼料,大成集團,毛孩,營養。（圖／業者提供）

▲GOMO PET FOOD嚴選天然食材與機能配方，食材皆可安心溯源。

GOMO PET FOOD是大成集團旗下的寵物機能飼料專業品牌，由數個專業團隊各自負責寵物飼料製程的不同環節，秉持著以人的食物標準來照顧毛孩，堅持嚴格篩選天然食材種類並保證原料100%溯源。GOMO PET FOOD的產品使用大成的鹿野自由放養土雞以及溯源鮮蛋，為產品打下穩定的品質基礎；此外，GOMO PET FOOD結合全能營養生技技術股份有限公司研發的獨特菌種篩選平台，選出最適合毛孩的複合益生菌，並獨家開發寵物專用的天然鮮味與發酵水解蛋白，加入飼料中來提升毛孩的食慾與營養吸收力。不論是天然成份調配或是機能配方篩選，全程都以科學化的嚴謹態度和標準來處理，GOMO PET FOOD就是最懂毛孩的專業營養師。

▲▼GOMO PET FOOD,寵物,飼料,大成集團,毛孩,營養。（圖／業者提供）

▲選購通過SGS檢驗合格的貓犬糧，才能讓毛孩安心食用。

每隻毛孩都是飼主獨一無二的寶貝，必須細心呵護，GOMO PET FOOD提供量身打造的寵物飼料，來照顧寵物的多元需求。主推的機能無穀低敏腸胃配方貓犬糧，依照寵物的年齡、腸胃健康度、活力以及毛髮等特性，精心設計一系列不同規格的產品供飼主挑選；另外還有以不同肉品製成的寵物肉泥產品，選用專業獸醫師精心設計的配方，讓毛孩補充多元的營養素，健全成長。

▲▼GOMO PET FOOD,寵物,飼料,大成集團,毛孩,營養。（圖／業者提供）

▲GOMO PET FOOD機能飼料，是毛孩爸媽們爭相搶購的寵物展熱門商品。

GOMO PET FOOD為了讓家中寶貝毛孩安心食用，在產品成分堅持原料100%溯源、95%低敏水解胜肽以及0%無穀添加等特性，且產品獲得SGS檢驗合格認證，除了讓飼主挑得安心，毛孩也吃得開心。目前在全台灣的毛孩市集、寵物公園、東森寵物雲、大樹藥局、松本清、大潤發以及家樂福等實體通路都有販售，讓飼主方便就近補貨，輕鬆選購優質飼料。

▲▼GOMO PET FOOD,寵物,飼料,大成集團,毛孩,營養。（圖／業者提供）

▲臺灣台南首廟天壇聯名款的御守禮盒，認購兩包捐贈飼料即可獲得。

如果想更深入了解GOMO PET FOOD的品牌理念和產品，2024/7/5（五）～2024/7/8（一）在南港展覽館舉辦的台北展昭寵物展，GOMO PET FOOD也會在J818攤位和大家見面，歡迎飼主們帶著毛小孩至攤位參觀，與我們交流寵物照顧的心得。寵物展現場也會舉辦「浪愛延續，傳遞平安」活動，飼主只要認購兩包捐贈飼料，就能獲得GOMO PET FOOD與臺灣台南首廟天壇聯名款的御守禮盒，邀請飼主們一同攜手把愛傳遞出去，打造一個更美好、健全的世界，讓每一隻珍貴的毛小孩都能平安快樂地生活。

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GOMO PET FOOD寵物飼料大成集團毛孩營養

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