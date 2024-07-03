色表哥「鬼壓床式」2度亂摸硬上　她隱忍16年勇敢揭發提告

▲北部1名林姓表哥在租屋處見表妹因喝醉熟睡硬上得逞，數日後欲故技重施遭表妹發現。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

可惡至極！北部1名林姓表哥見表妹在租屋處因酒醉昏睡，竟脫褲趁機硬上，數日後又潛入表妹房間，以「鬼壓床」方式壓臥在其身上，徒手猥褻多處，表妹驚醒才停手。經歷了16年長時間掙扎、痛苦，表妹為自己爭取應得的正義，決定提告。士林地檢署偵結，依妨害性自主罪將林男起訴。

2008年某日凌晨22歲的林姓表哥，在租屋處見表妹不勝酒力昏睡，且確定無力抵抗後，以生殖器插入，乘機性交得逞；數日後，在表妹房間見其熟睡，又起色心緩慢爬上床，壓臥在表妹身上，以徒手猥褻身體多處，表妹驚醒嚴詞拒絕而未遂。

經過16年的內心煎熬與自我療癒後，表妹決定提告，為當年的那段痛苦經歷尋求法律上的救濟。

林男挨告坦承有趁表妹酒醉發生關係，第2次是想「試探」，所有先撫摸腰、頭，表妹醒來問「要做什麼？」他也回應「我還想發生關係」當下就覺得表妹不願意，故停止動作。

細心的女檢察官抽絲撥繭，認林男坦承犯行，且長期關注兒少時期性侵害創傷修復的「全芯創傷復原中心」社工也作證說，被害人曾告知遭表哥性侵，故依1次乘機性交、1次乘機性交未遂罪起訴表哥。

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