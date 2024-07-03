台南真善美劇院熄燈　她嘆回憶沒了！一票曝「不去電影院」2原因

▲台南真善美劇院宣布熄燈。（圖／翻攝自官網）



記者施怡妏／綜合報導

斥資1.2億打造的台南真善美劇院，突宣布將於8月1日結束營業，有網友表示，高中的時候常常跟同學去真善美劇院看電影，是個充滿回憶的地方，覺得很可惜，想起近年來，看到很多電影院倒閉的消息，不禁感嘆「該不會都要倒光了吧」，貼文一出，不少人表示，「現在強檔大作太少了，在家看Netflix就好」。

有網友在Dcard發文，「電影院是不是都要倒光了」，高中時期經常和同學一起去真善美劇院看小眾片，然而，這個充滿回憶的地方即將消失，讓她有種過去的回憶被拔掉的感覺，「覺得滿可惜的」。

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之後搬到台北住，原本還很開心有很多電影院，但近年來看到不少消息電影院倒閉的消息，「西門的影城也漸漸收掉了，如絕色影城，男友說這是他以前充滿回憶的景點，今年西門萬年大樓的秀泰也宣布要倒了」。

▲今日秀泰熄燈。（圖／翻攝自官網）



貼文一出，網友指出，進電影院的動力變少了，「電影票1張300多，線上串流一個月270看到飽，還看不完」、「現在大片太少了，本來暑假都會有很多強檔上映，鬼片、有動漫片，但今年…」、「現在都沒啥好看的大作」、「串流崛起+沒有值得進戲院的大作」、「串流的關係，加上電視也可以接網路節目，說實在的，誰要花錢進去看電影，還要被吵，有人走來走去的，看不懂還可以暫停倒轉看，進電影院只剩回憶而已」。

有網友透露，「現在會去戲院除了4DX或是3D，不然不太想進去」、「現在去電影院基本上都是去看動畫電影的」、「現在除了為了特典，不然等線上串流就好了吧」、「原PO倒是不用擔心倒光，有的電影還是去電影院看比較爽，例：玩命關頭、屍速列車、柯南」。

事實上，西門町「絕色影城」陪伴台北人25個年頭，2014年由喜滿客接手，2月卻突然宣布停業，不過「網銀國際影視」宣布接手西門町絕色影城，「絕色影城的現址從1902年起，歷經百餘年成為台灣影人心中的聖地，也在眾多台北年輕學子的心中佔有不可抹滅的地位」。