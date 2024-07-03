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網紅「信義區撒錢」害踩踏意外　1原因竟無法可罰

圖、文／CTWANT

IG網紅「Mr.R」和「培根」上月深夜在信義區松壽路舉辦「撒錢活動」，短短幾分鐘就吸引近千人聚集搶錢，一度發生推擠事故，被警方依公共危險罪移送；日前，另名網紅孫安佐與其經紀人帶著自製火槍現身信義區，遭警方依社維法移送。網紅為吸引流量遊走在法律邊緣，險些危害公共安全，公安專家指出，由於現行法規並未與時俱進，即使網紅引起混亂騷動，但只要未造成傷亡或與刑案無關，基本上無法可罰。

IG網紅「Mr.R」5月10日深夜於信義區舉辦撒錢活動，吸引近千人聚集瘋搶。（圖／翻攝自IG Mr.R bro）

▲IG網紅「Mr.R」5月10日深夜於信義區舉辦撒錢活動，吸引近千人聚集瘋搶。（圖／CTWANT提供，下同）

IG網紅「Mr.R」平時多在社群上分享自己的奢華生活，也常舉辦「送錢」活動回饋粉絲，他預告自己5月10日深夜將前往信義區松壽路一帶「送錢」，隨後帶著噴鈔機對人群噴射，引起民眾瘋搶，甚至一度發生推擠，總共送出10萬就被獲報趕到現場的警方及時阻止。

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與此同時，與Mr.R一同現身的還有同為網紅的反骨男孩成員「培根」，不過Mr.R發的是真鈔，而培根發的卻是假鈔，但礙於當時現場混亂，民眾蜂擁而上搶錢，許多人發現千辛萬苦搶來的鈔票是假鈔，還險些被群眾擠倒，因此憤而在社群平台上發文指出活動是「詐騙」。

網紅Mr.R於信義區舉辦撒錢活動，人群因此發生推擠，險釀成「台版黎泰院」。（圖／翻攝自網路）

▲網紅Mr.R於信義區舉辦撒錢活動，人群因此發生推擠，險釀成「台版黎泰院」。

相關貼文在社群平台上流傳後進而引發媒體關注，而媒體報導後原本僅有少部分人才知道的Mr.R粉絲瞬間暴漲，且其一支60秒短影音的業配價格也因新聞熱度而從原先的3萬暴漲為10萬元。

警方通知Mr.R到案說明，並依涉犯公共危險罪嫌將其送辦，而灑假鈔的培根則被環保局依廢棄物清理法，開罰1200元。一位不具名的公共安全專家表示，儘管警方依規定將引起騷動的網紅送辦，但礙於現有法規並無相關規範，基本上「不太會被起訴」。

專家表示，Mr.R在信義區撒錢並不符合現行公共危險罪的構成要件（如縱火、酒駕、飆車、劫持毀損交通工具等造成社會危險的犯罪），唯一較有相關的是「台北市政府處理違反台北市大型群聚活動安全管理自治條例事件統一裁罰基準」，裡面規範大型群聚活動每場聚集人數達1000人以上，且持續2小時以上之活動，若相關負責人未事先申請許可，主管機關可要求其停止活動，還可對其開出3萬元至30萬元的罰鍰，且由消防局管轄負責開罰；但事實上，撒錢哥當晚活動不足千人，也不符合裁罰標準。

險些引發踩踏事件的Mr.R事後表示，「不會為撒錢的行為道歉，但為造成的推擠與困擾感到抱歉，後續也會再規劃更好的活動方式進行」。整起事件對他而言幾乎沒有任何損失，甚至還因此賺到一波流量，留下爛攤子讓別人收拾，完全不負責任，公安專家無奈呼籲有關單位應盡快正視社會轉變所造成的影響，並廣邀各界討論因應進行修法。

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