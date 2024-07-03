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百年知名診所爆打「自費23萬元」黑心針　宣稱商業機密不標示

許多長者或中風患者透過口耳相傳，會遠赴六順診所給王新民（右）看診。（翻攝六順診所官網）

▲許多長者或中風患者透過口耳相傳，會遠赴六順診所給王新民（右）看診。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

腦中風多年來都名列國人十大死因之一，沒想到竟有診所利用民眾的恐慌，號稱可以透過打針來預防中風，一套高階療程需自費23萬元，不僅有誇大不實之嫌，更嚴重的是打進病患身體的藥劑連診所員工都不知為何物。

本刊接獲爆料，指台南六順診所未向病患詳細說明針劑內容，對內也只說藥劑是人參皂甙，但針劑瓶身完全沒有標示，包裝紙盒也沒有顯示衛福部食藥署的許可字樣。

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為讓護理人員安心，診所還張貼公告，宣稱針劑是診所商業機密，無法告知成分，由於藥品若沒有食藥署許可證不可打入人體，診所恐有違法之虞，相關單位應儘速查明，以維護就診民眾的安全。

▲六順診所在台南學甲區（圖）有近百年歷史，全台現有3家分院，以專治及預防中風聞名。（翻攝Google Maps）

▲六順診所在台南學甲區（圖）有近百年歷史，全台現有3家分院，以專治及預防中風聞名。

▲六順診所院長王新民時常接受報章雜誌採訪，講述腦中風治療的分享。（翻攝六順診所臉書）

▲六順診所院長王新民時常接受報章雜誌採訪，講述腦中風治療的分享。

位於台南市學甲區的六順診所，以治療及預防中風聞名，歷經三代經營，已有近百年歷史，近年陸續在桃園市龜山區和新北市新店區開設分院，即使一個療程要價10、20萬元，病患仍絡繹不絕。

六順診所院長王新民曾對外強調，診所提供的治療方法，可以盡量改善病患的血管循環狀況，輕微中風的病人甚至可以獲得痊癒。

▲六順診所印製文宣品，向病患說明人參皂甙對中風和癌症的功效。（讀者提供）

▲六順診所印製文宣品，向病患說明人參皂甙對中風和癌症的功效。

▲六順診所在官網宣稱，療程效果由醫學單位慈濟技術學院（現慈濟科技大學）證實。（翻攝六順診所官網）

▲六順診所在官網宣稱，療程效果由醫學單位慈濟技術學院（現慈濟科技大學）證實。

為了增強民眾的信心，診所在官網宣稱治療中風患者的結果，包括突破醫學界對腦中風治療黃金3小時的限制，以及高效預防中風的初發及復發等，已經由慈濟技術學院（現為慈濟科大）研究論文證實。院長王新民甚至說：「沒有中風之前就到診所做預防的病人，在慈濟（科大）的研究論文中，可以達到幾乎90％、95％以上的效果。」

只是，這項研究也非針對該藥劑，該藥更未見藥證申請，日前還有離職員工向本刊爆料，指該診所施打的針劑不僅有誇大不實之虞，內容成分為何？連施打的護理人員都不知道，根本不符合相關法規，恐有違法之嫌，甚至還存在安全疑慮。

前員工拍下當時準備為看診病患施打的藥劑，並指出藥劑瓶身沒有任何標籤，恐怕有違法疑慮。（讀者提供）

▲前員工拍下當時準備為看診病患施打的藥劑，並指出藥劑瓶身沒有任何標籤，恐怕有違法疑慮。


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【新聞內幕】吹噓防中風　療程叫價23萬　踢爆百年診所施打不明針劑
【老牌診所黑心針1】非法針劑連標籤都沒有　病患中風診所還剝皮賺黑心錢
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