桃消防祕書爆「性侵偷拍」多名女網友　涉20年前3懸案

▲楊仁碩先前曾當過警察，之後轉調桃園市消防局（圖）祕書室。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

消防界最近傳出二起醜聞，第一起是任職桃園市消防局祕書室的楊仁碩，因為性侵二名女網友遭到逮捕，辦公室電腦還被發現多名女子的偷拍影像，更誇張的是，警方採集DNA比對，查出他涉及20多年前3起持刀性侵懸案；第二起是新北市消防局長祕書謝盈如，她長期騎公務機車接送小孩、買菜，甚至詐領津貼，東窗事發後，竟只被記一支小過、沒調職，還能受簡任訓等著升官，由於她丈夫也是消防高官，又是新北市長侯友宜的愛將，引發基層強烈反彈。

任職桃園市消防局祕書室的楊仁碩，因涉嫌性侵、偷拍女網友，今年3月被桃園地檢署起訴，全案正由法院審理中，由於他還涉犯20多年前的3起持刀強盜性侵案，法官將他裁定羈押，消防局也已將他停職。

▲楊仁碩因涉嫌性侵、偷拍，已遭桃園市消防局停職。

本刊調查，已婚的楊仁碩利用交友軟體找尋下手目標，除了性侵，甚至偷拍女網友，警方獲報前往消防局搜索，結果在他的辦公室電腦內，發現6、7名女子的不雅影像，其中一名Ｌ小姐接到警方通知，才知道自己被偷拍。Ｌ小姐告訴本刊，楊謊稱單身，透過交友軟體Goodnight向她搭訕，自稱畢業於警大研究所，原本當警察，之後轉調桃園市消防局擔任局長祕書，深獲長官器重。

「我以為他是好人，沒想到第一次見面就被他硬上！」Ｌ小姐說，楊仁碩某天約她到新北的八里海水浴場戲水，之後載她到基隆吃晚餐、逛街，最後說國旅卡額度沒用完，想帶她到桃園的飯店過夜，打算隔天盡地主之誼，帶她桃園一日遊。Ｌ小姐以為楊是正人君子，所以一口答應，沒想到洗完澡，楊卻突然撲向她，最後性侵得逞。

▲L小姐與楊仁碩第一次見面，就被對方硬上得逞。示意畫面，圖非當事人。

由於已屆適婚年齡，加上楊仁碩又是公務員、收入穩定，Ｌ小姐思考後，決定不追究，進而與楊交往，但楊後來一連串的行為讓她無法接受，才與對方斷了聯繫。Ｌ小姐表示，事後她曾到桃園找楊吃飯，楊是地主，卻要她請客，Ｌ小姐趕不上末班車，請楊載她回台北，楊還向她討250元油錢。

更扯的是，從事科技業的Ｌ小姐某次告訴楊仁碩，她要找客戶開會、簽約，楊聽完說他做過房地產，可幫忙審閱合約，Ｌ小姐認為產業不同，加以婉拒，但因拗不過楊，只好將合約傳給對方看，沒想到楊事後竟開口向她要3千元的審閱費。Ｌ小姐告訴本刊：「我後來跟楊仁碩漸行漸遠，直到警方找上我，我才驚覺被他偷拍！」

「警方還告訴我，楊仁碩其實已婚，並透過同一個交友軟體，與一名罹患躁鬱症的女網友搭上線，對方因生理期拒絕求歡，楊竟趁她吃藥後性侵得逞，女網友進浴室清洗，楊卻趁機刪除她的手機對話紀錄，逃離現場。」Ｌ小姐說，女網友報警，警方約談楊、採集DNA，比對後發現，他還涉及20多年前，台北市發生的3起持刀強盜性侵懸案。

此外，警方也在楊仁碩的辦公室電腦發現一個資料夾，裡面有多名女子遭偷拍的不雅影像，Ｌ小姐也是受害者。「楊仁碩不但偷拍，還偷走我的皮夾！」Ｌ小姐說，她某次跟楊約會時，皮夾不翼而飛，楊勸她冷靜，還宣稱3天後皮夾就會出現，果不其然，Ｌ小姐3天後到匿名信封袋，裡面就是皮夾，讓她對楊的神預言感到吃驚。

沒想到警方搜索時，卻在楊仁碩的電腦中，發現Ｌ小姐的證件翻攝照及信封袋照片，Ｌ小姐才知道皮夾事件是楊自導自演，痛批楊變態，希望司法嚴懲，不要讓他繼續害人！

不只桃園市消防局傳出醜聞，新北市消防局最近也爆發局長祕書公器私用、詐領津貼的案件。今年5月，新北地檢署針對一件瀆職案做出緩起訴處分，該案當事人是新北市消防局長李清安的祕書謝盈如，檢察官認定，謝利用督勤外出的機會，騎公務機車接送小孩、辦私事，卻違法申請超勤加班費，7個月內領走6萬4千多元。

知情人士Ａ先生指出，謝盈如雖是局長祕書，但也是二線四的警職幹部，所以仍需排班督勤，輪到謝督勤時，她會在登記簿簽下「督勤」，然後打卡外出，等時間結束，再回局裡打卡標註「返回」，事後再申請超勤加班費。Ａ先生說，謝表定督勤，但從沒有消防同仁看過她到隊部，她也沒上繳過獎懲紀錄，原本同仁以為謝是「佛系督勤」，沒想到內情不單純。

去年，消防局有人發現謝盈如督勤狀況異常，向法務部廉政署檢舉，廉政署調閱相關監視器、督勤預定表、督勤人員編組表及區域規劃表後，確認謝每次督勤都「打假卡」，根本沒有執行勤務，去年3月到9月，沒人知道她督勤時去了哪裡？

▲新北市消防局長祕書謝盈如利用督勤機會，騎公務機車接送小孩、買菜、挽面，被廉政署一路跟拍。

廉政署跟監半年後發現，謝盈如簽出後，便會騎公務機車接送小孩、買菜，甚至還悠閒地去挽面，更多時候，她會直接回到離消防局一分鐘車程的住家，直到表定時間結束，再回局裡簽退下班。取得證據後，廉政署將資料轉交消防局政風室續查，沒想到消防局去年底開人評會，僅對謝記一支小過，還讓她繼續留任局長室，今年謝還被推薦受簡任訓，等待之後排序升官，非常離譜。

另一名知情人士Ｂ先生痛批：「廉政署蒐證半年，謝盈如就只承認半年，其實她是慣犯，消防局沒有回溯調查，明顯失職！」Ｂ先生說，謝仗著局長相挺，經常刁難同仁，許多人都曾被她訓斥、退公文，局長之所以放任她作威作福，還想包庇她瀆職的事，除了怕自己被連累，恐怕也因為謝的老公是市長侯友宜愛將的緣故。

▲今年5月，新北地檢署針對謝盈如瀆職案做出緩起訴處分。

本刊調查，謝盈如的丈夫是自稱「消防界貝克漢」的林世明，林現任新北市消防局宣導科三線一祕書，非常活躍，舉凡大型災害演習、消防宣導，都由他擔綱主持，此外，新北市政府的新春團拜、球類比賽，就連侯友宜的市長宣誓就職典禮，林都被欽點當司儀。

▲謝盈如（左）與丈夫林世明（右）都在新北市消防局任職。

Ｂ先生說，謝盈如因瀆職案被政風室調查時，林世明竟然帶著太太，直闖政風室主任辦公室，替妻子平反，不過，卻讓人覺得他是在施壓，林當時甚至大言不慚地說：「加油都是加自己的！」完全不認為太太有錯。

Ｂ先生說，謝盈如前年晉升為二線四專員，去年空降局長祕書，仕途順遂，理應更加愛惜羽毛、謹言慎行，局內部常有廉政宣導，還有諸多類似案件歷歷在目，謝不可能不清楚相關法規，卻知法犯法，非常可惡！他呼籲消防局不應徇私袒護，公務員違法不該有雙標，若官官相護，基層消防隊員絕不接受。

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