快訊／日本石油公司「工廠漏油起火」！至少1傷　黑煙竄天畫面曝

▲ 工廠附近濃煙密布。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本第二大石油公司「出光興產」位於千葉縣市原市的工廠2日下午傳出火警，當地消防部門獲報稱發生漏油起火，已知1人受傷，網路瘋傳的畫面可見工廠附近上空被黑煙籠罩。
綜合NHK及TBS等日媒，消防部門約當地下午2點半（台灣下午1點半）接獲員工報案，稱位於市原市姉崎海岸的出光興產千葉工廠「有危險物品正在燃燒，漏油且冒出黑煙」，初估有1人受傷，目前出動10輛消防車進行滅火。
根據出光興產官網，千葉工廠是出光集團旗下規模最大工廠，主要進行燃油精煉、生產石化產品及潤滑油等作業。
【速報】出光興産の千葉事業所で火災「油が漏洩して引火」千葉･市原市pic.twitter.com/mvGPFiqTFK— NewsDigest ニュース・地震・災害速報 (@NewsDigestWeb) July 2, 2024
【火事情報】千葉県市原市姉崎海岸 国道16号西側 出光興産千葉事業所付近から黒煙あがる危険物火災7月2日 #千葉 #市原 #火災 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/BuMxVeiJyw #NHK #千葉県 #市原市 #火事 消防車サイレン場所工場油 https://t.co/T74kI8ykIx— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) July 2, 2024
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