快訊／日本石油公司「工廠漏油起火」！至少1傷　黑煙竄天畫面曝

▲ 工廠附近濃煙密布。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本第二大石油公司「出光興產」位於千葉縣市原市的工廠2日下午傳出火警，當地消防部門獲報稱發生漏油起火，已知1人受傷，網路瘋傳的畫面可見工廠附近上空被黑煙籠罩。

綜合NHK及TBS等日媒，消防部門約當地下午2點半（台灣下午1點半）接獲員工報案，稱位於市原市姉崎海岸的出光興產千葉工廠「有危險物品正在燃燒，漏油且冒出黑煙」，初估有1人受傷，目前出動10輛消防車進行滅火。

根據出光興產官網，千葉工廠是出光集團旗下規模最大工廠，主要進行燃油精煉、生產石化產品及潤滑油等作業。