中共軍媒啟動操作漢光　稱台軍戰法如無頭蒼蠅「打亂仗毫無戰力」

▲漢光39號演習實軍操演。（資料照／翻攝國防部發言人臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習7月下旬登場，中共官方社群媒體也依慣例啟動認知戰，近來隸屬中央軍委政治工作部的海峽之聲廣播電台釋出一則題為「耀武揚威的環太軍演和驚恐萬狀的漢光演習」的文章。該文提到，台軍戰法就像無頭蒼蠅「打亂仗、亂打仗」，毫無戰力可言；西方想用環太軍演和對台軍售挑釁大陸，讓兩岸中國人互相消耗。

本次漢光40號演習，將有大變革，取消展示性、表演性質的科目，擺脫以往「演習等同演戲」的質疑，提高實戰化訓練；其中，較為特別的是，本次更訓練「去中心化指管」，是為了各戰術層級單位在指揮鏈及通訊中斷情況下，部隊主官有權力下達命令。

對此，由中共解放軍創設，目前隸屬中央軍委政治工作部的海峽之聲廣播電台，近來釋出一篇題為「耀武揚威的環太軍演和驚恐萬狀的漢光演習」的文章，內容提及本次漢光「去中心化指管」一事，該媒體認為，這是訓練上下無法聯通，台軍完全各自為戰。

此外，該文也點出，台灣在25日於全台7個縣市同時進行防空和反空機降演練，是要營造大兵壓境、各處遭襲、全面防衛的緊張氣氛，最後也轉為全面化的城鎮巷戰。他們認為，這正是美國人所極力鼓吹的消耗戰法和豪豬策略。

該文提到，依照美國人戰爭邏輯推演下來，「去中心化」就是要實施化整為零的分散策略，以城市遊擊戰來拖延解放軍的「打獨」軍事行動，以爭取外部勢力的可能介入。但就目前兩岸的整體實力而言，台軍的這種戰法，只能是像無頭蒼蠅一樣「打亂仗，亂打仗」，毫無戰力可言，只會被解放軍輕易破解，甕中捉鱉，手到擒來。

該媒體認為，「環太平軍演」和驚恐萬狀要打到一兵一卒的「漢光演習」，體現了兩種截然不同的戰爭構想和情景設定。美西方虎視眈眈，「以台制華」，想靠著軍事作秀和對台售武來慫恿、武裝台灣，挑釁大陸，讓兩岸中國人相互消耗。

該媒體表示，美國躲在後方伺機而動，坐享漁翁之利，可悲的是，民進黨當局演來演去，都改變不了「台獨必亡」的結局，難逃「棋子」成「棄子」的命運。