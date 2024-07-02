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身高僅115公分！成為最年輕帕運國手　新北高中吳于嫣分享奮鬥歷程

▲新北教育局發表「擁夢飛翔」新書發表會。（圖／新北教育局提供）

▲吳于嫣因軟骨發育不全，身高僅有115公分，成為最年輕的帕運羽球國手。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今（2日）舉行《擁夢飛翔19》新書發表會，書中記錄10位勇者逆境求學的生命故事。就讀新北高中、擔任學生致詞代表的吳于嫣，因軟骨發育不全症，身高僅有115公分，仍勇於挑戰，成為最年輕的帕運羽球國手，今分享成為國手的奮鬥歷程，鼓勵學弟妹勇敢追夢。

碧華國中學生王潔沂，一歲半罹患脊髓性肌肉萎縮症，隨著年齡漸長，肌肉活動度日漸退步，每兩周要去台大醫院復健，每個月在台中進行中醫療法，還需定期住院檢查，曾動過兩次脊椎手術，長期以輪椅代步，也在雙手日漸無力的狀況下，仍克服病痛，在新北市學生美術比賽書法類國小高年級組獲得佳績。

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▲新北教育局發表「擁夢飛翔」新書發表會。（圖／新北教育局提供）

▲汐止國中學生楊薰絜逆境求學的故事收錄書中。（圖／新北教育局提供）

罹患罕見疾病、需以輪椅代步的汐止國中學生楊薰絜，曾因呼吸衰竭與死神擦身而過，更感受生命的可貴，就讀國中後特別喜歡充滿想像力，強調科技、手作的POWERTECH課程，雖然肌力影響手作，仍加強設計造型及遙控操作的能力，在師長鼓勵下代表學校出賽，體會到台上十分鐘，台下十年功的難忘經驗。

新北高工學生蔡逸昕幼時被診斷為自閉症，透過不斷的練習與創作，並克服手指精細動作不佳及認知能力缺陷，在家人的陪伴下，以積極正面全力以赴的態度學習，榮獲第17屆春天畫展甲組青少年金牌獎等各大繪畫獎項殊榮。柑園國小學生周承硯則是克服聽力障礙，屢次在射箭個人賽及團體賽中奪得亮眼成績。

新北教育局長張明文表示，透過出版書籍傳頌楷模學子的奮鬥精神，肯定面對逆境的勇氣與毅力，幫助學生自信揮灑人生舞臺，勉勵面對各種挑戰都能發揮正面能量，迎向璀璨未來。

▲新北教育局發表「擁夢飛翔」新書發表會。（圖／新北教育局提供）

▲新北教育局舉行《擁夢飛翔19》新書發表會。（圖／新北教育局提供）

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