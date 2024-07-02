有錢玩遊戲卻不還1000！欠債男嗆：不然要怎樣　遭3人圍殺刺腿

記者戴上容／新北報導

新北市三重今天（2日）凌晨發生一起砍人事件。一名38歲吳姓男子因欠黃姓好友1000元未還，還嗆聲「我沒錢還不然要怎樣！」激怒黃男。黃姓男子和兩名同夥持折疊刀及棍棒毆打吳男。轄區警方趕到現場，為吳男止血並送醫，目前吳男無生命危險。警方已逮捕黃姓主嫌及林姓同夥，並持續追緝另一名涉案犯嫌。

▲▼ 三重凌晨發生打架事件，吳男欠錢不還還嗆債主，慘遭債主圍毆，拿刀刺傷 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 三重凌晨發生打架事件，吳男遭債主圍毆，拿刀刺傷 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，吳男與37歲的黃姓主嫌原為好友。黃姓男子日前借了1千元給吳男，見對方有錢玩網路遊戲卻無力還債，因而與兩名同夥約吳男碰面討論還款事宜。雙方碰面後，吳男嗆聲「我沒錢還不然要怎樣！」激怒黃姓男子。

黃嫌隨即拿球棒毆打吳男，卻被吳男奪走球棒。黃嫌更加憤怒，掏出折疊刀刺傷吳男左腿，其他同夥也加入毆打，隨後迅速逃離現場。警方接獲報案後迅速趕到現場，見吳男左腿刀傷坐倒在路邊，立即協助止血並送醫治療。

▲ 吳男遭刀刺傷 ，警方到場為他止血。（圖／記者戴上容翻攝）

經治療，吳男無生命危險。三重警方在3小時內迅速逮捕黃姓主嫌及30歲的林姓同夥，並正持續追緝另一名涉案犯嫌。全案將依妨害秩序及傷害罪嫌偵辦。

▲ 警方將2人帶到案，另一名嫌犯持續追捕中。（圖／記者戴上容翻攝）