老牌私校「協和祐德」開辦國中部！名師進駐搶學生　明年8月首招

▲北市私立協和祐德高中開辦國中部，明年8月首招。（圖／校方提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年適逢龍年入學，加上新北割頸案校安事件，113學年度私立國中入學搶破頭，雙北知名私校報名人數均創近年新高。看準雙北私校市場，北市老牌私校協和祐德高中宣布，明年開辦國中部，請來前成功高中校長李慶宗規劃課程與招生，並延攬明星高中師資，未來學校經營將以發展六年一貫的中學教育為重點。

少子化衝擊私立職校經營，近年不少學校轉型求生。位於北市信義區的私立協和祐德高中，目前技術類科只剩汽車科共6班，加上普通高中3個班，全校學生約200人，未來除了持續發展汽車科外，也將從114學年度起開辦國中部，已獲台北市教育局核准。

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為了開辦國中部，協和祐德高中特別延攬曾任成功高中、私立裕德國際學校校長李慶宗擔任校務顧問，負責推動國中部課程規劃與招生事宜，並請來多名明星高中教師加入教學團隊，也將鎖定明星公立國中退休教師，藉此強化師資。

李慶宗表示，未來學校將以發展六年一貫的中學教育為重點，在教學上研議與Discovery Education的平台合作，透過數位學習以激發好奇心及提高學習動力。設計學生生涯輔導計畫、高國中升學計畫等積極措施，幫助學生在高中畢業後以進入國內外頂大與醫科為目標。在國中課程方面，除了強化升學科目外更融入A I課程、雙語教學、生涯探索教育等，增進學生對新科技的認知運用、英文能力與人文素養。

李慶宗指出，初步規劃明年國中部將招收七年級2班、八年級1班，因為今年私立國中搶破頭，不少學生擠不進去，暫時就讀公立國中，明年增設八年級希望可以招收到轉學生，預計近期就會在雙北舉辦課程說明會，明年8月正式招生。