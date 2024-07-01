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寶寶剛出生就死亡　婦產科醫師判賠1400萬！院方回應了

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新生兒出生就死亡，婦產科醫師遭判賠1400萬引眾名醫搖頭，院方說話了。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者游瓊華／台中報導

台中大里仁愛醫院王姓婦產科醫師2019年替林姓孕婦接生，但寶寶卻出生後就死亡，原本喜迎第一胎寶寶的林姓夫妻無法接受，對王姓醫師及院方提告求償1600多萬元。一審民事判決近日出爐，法官判王及仁愛醫院應連帶給付林姓夫妻1404萬元，可上訴。消息傳出，多名權威醫師表示無法接受，打擊婦產科及其他高風險科別醫師的士氣。大里仁愛醫院則表示，尚未收到判決書，將在收受判決書並研議後，再對外說明。

胸腔內科名醫蘇一峰直呼「這判決真的太扯了！」，ICU醫師陳志金也相當感慨；台大婦產科仁醫施景中則坦言，「這樣天價的賠償，大大打擊婦產科及其他高風險科別醫師的士氣。」

林姓夫妻指控，王姓醫師先前就發現產婦的羊水有胎便，未注意胎兒有因吸入胎便而引發窒息之可能，還是決定以自然產方式，經使用真空吸引器沒有成功，於同日9時50分方診斷產程遲滯，等到10時25分許進行剖腹產手術。

林姓夫妻認為，因為王姓醫師使用真空吸引器失當，造成寶寶因帽狀腱膜下出血引發出血性休克，加上過慢判斷產程延滯而推延剖腹產進程，造成寶寶吸入過度胎糞引發呼吸衰竭等症，經轉診他院救治，寶寶仍在當天晚間不治死亡，林姓夫妻事後怒向醫院及王姓醫師求償1600多萬元。

不過，王姓醫師及院方抗辯，王姓醫師依據臨床專業和判斷使用真空吸引器輔助生產，過程中沒有發生操作方式不當，或使用時機不對的情況。但林姓產婦仍然無法達到正常引產的目的，因為第二產程遲滯。也向林女丈夫解釋了「產程遲滯，有胎兒可能吸入胎便的風險，而且真空吸引器使用失敗，無法立即通過陰道生產，所以建議進行剖腹產」。

經過林女丈夫的簽署手術同意書和麻醉同意書，立即改為剖腹生產的方式將胎兒娩出，同時也請小兒科醫師隨時待命。在寶寶出生後，立刻進行了抽血、放置氣管內管和呼吸器等相關救護措施，並立即轉診到他院加護中心，強調已經充分注意到醫療上的必要，並無過失。

不過，法官根據醫療諮詢意見指出，寶寶在出生後出現了帽狀腱膜下出血，有可能是因為使用真空吸引器引起的，且根據他院鑑定書報告及病歷紀錄，寶寶還合併了胎糞致呼吸衰竭、周產期窒息、低血容性休克以及瀰漫性出血等病因，上述情況導致寶寶因呼吸衰竭和心臟功能衰竭而死亡，認為王姓醫師疑似操作真空吸引器不當，導致帽狀腱膜下出血加重，認為王姓醫師有過失。

法院民事一審宣判，王姓醫師以及大里仁愛醫院賠林姓夫妻醫療費、喪葬費、扶養費以及精神慰撫金等，合計1400萬多元。對此大里仁愛醫院回應，本事件將於本院收受判決書並研議後，再向外界說明。

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