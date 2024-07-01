全台第2家「本村炸雞」今天開了！限時3天送雞腿　每日限量50人

▲本村炸雞全台第2家門市「重慶南店」今天開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有著「紐約最美味炸雞」封號的韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」全台第2家門市將於今（1）日上午11時正式開幕，強勢插旗台北西門町，開幕首3日更祭出限時「送雞腿」優惠，每日限量50名，炸雞控快衝。

▲門市走工業風，氛圍感十足。

本村炸雞台灣首店於今年6月插旗微風台北車站2樓，時隔不到1個月，宣布開出第2家分店「重慶南店」，選址在台北西門町，店內裝潢運用了大量水泥藝術漆牆面和白色磁磚，搭配黑色吊燈、吧台鐵件吊架和燈箱設計，工業風格濃厚，而灰色鏡子反射紅色光，與紅色透明玻璃互相點綴，打造豐富空間氛圍。

▲本村炸雞重慶南店開幕前3天送雞腿。

「本村炸雞重慶南店」於今日上午11時正式開幕，且提供外帶、內用服務，開幕首3日（至7月3日）更祭出前50組顧客只要內用消費即送雞腿一隻，且開放口味任選，每日限量50名，送完為止，提醒限內用不可外帶。

▲本村炸雞的炸雞有3醬料選擇。

本村炸雞的炸雞是採用雙重炸製工法，並以手工刷醬方式把醬汁均勻刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能吃到濃郁風味，有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀3種醬料選擇，並提供綜合（雞翅+雞腿）、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有S、M、L共3種不同份量，價位從119元至519元不等，依照部位搭配份量而有所不同。

●本村韓式炸雞Bonchon Chicken重慶南店

地址：台北市中正區重慶南路一段121號（鄰近捷運站-西門站、台大醫院站）

營業時間：11:00-22:00、不分平假日

▲漢堡王限時推出美式花生重磅4層牛堡。

另外，漢堡王近日推出「美式花生重磅4層牛堡」，把原先只有2層牛肉的美式花生重磅雙牛堡肉量加倍，一顆就能吃到足足4層100%火烤牛肉，搭配顆粒感濃郁花生醬，再層層堆疊香濃起司、新鮮生菜，單點售價299元，套餐344元，只剩今天吃得到，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市未販售該品項。