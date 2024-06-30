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老夫妻撿回收堆滿3層樓！百位志工合力「清出20噸垃圾」

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市北區日前發生一起急病救護事件，不過在送醫的過程中，卻因為屋內雜物過多而受阻。時隔一個多禮拜，許多慈濟志工30日在當地集合，並且動手幫忙清潔環境，最終從房內清出了20噸的雜物，現場畫面相當驚人。

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20頓垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

▲近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20噸垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

據了解，台南市北區力行里19日發生急病救護事件，86歲的陳姓夫妻因身體不適需要就醫，但屋內雜物堆積如山，導致救護人員無法入內，最後出動重型機具等車輛才將人送醫。

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20頓垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20噸垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20頓垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

由於雜物量十分驚人，且惡臭時常引起鄰里抱怨，區公所人員於是詢問陳家女兒的意願，徵得同意後決定召集人手，幫忙大掃除。

時隔約一個多禮拜，慈濟志工30日一早在力行里集合，替陳姓夫妻打掃、丟棄捨不得丟，卻又占滿整間房子的雜物，這次出動的除了近60名志工以外，還有慈濟中學校長帶領的12名學生志工。此外，北區區長也率領區公所、里長及社區志工加入清潔行列。

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20頓垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20噸垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20頓垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

由於這次任務相當艱鉅，志工們頂著35度炎熱高溫，費盡九牛二虎之力才走進屋內，且光是一樓的空間與樓梯，就花了超過1小時清潔，垃圾、雜物多到大家以接力的方式搬運。

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20頓垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20噸垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

▲▼近百位志工幫忙清潔，從屋內清出20頓垃圾。（圖／台南市北區區公所提供）

這次出動了將近100人投入清潔，最終總共清出約20噸的雜物，後續由環保局協助清運。北區區長潘寶淑表示，民眾應定期清理屋內雜物、保持居家整潔與安全，確保通道暢通，以免發生危險。

 
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