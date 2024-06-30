日本世界遺產登錄應援會捐款　支持阿里山地區紅檜造林

▲日本一般社團法人台灣世界遺產登錄應援會捐贈募款所得供阿里山地區紅檜造林工作 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠今(30)日上午代表出席於嘉義製材所辦理的「阿里山千年未来神木育林支援金贈呈儀式」，接受日本一般社團法人台灣世界遺產登錄應援會以「重現阿里山地區千年檜木林」為目標，在網站公開募款所得的120萬日圓，供阿里山造林工作使用。

▲ 日本捐贈募款所得供阿里山地區紅檜造林工作，由農業部林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠代表接受 。（圖／農業部林業及自然保育署嘉義分署提供）

嘉義分署表示，日治時期日本人建造阿里山森林鐵路，開採阿里山地區森林資源，而今森林鐵路不再是林木生產的運輸工具，但其因應地形環境發展的建造技術、設備，及海拔爬升形成的景觀變化，結合阿里山國家森林遊樂區內林業發展遺留的遺跡、森林巨木及四季景觀，成為台灣登錄世界遺產潛力點中最有潛力的遺產之一。台灣世界遺產登錄應援會成立於2013年，極力推動阿里山林業文化遺跡登錄世界遺產，去(112)年7月為了紀念成立10週年，在阿里山國家森林遊樂區內種下台灣扁柏，同時以恢復阿里山檜木林為目的在網站公開募資，今將募集款項提供嘉義分署用於阿里山地區紅檜造林地撫育工作，期待阿里山再現參天巨木。

林業保育署嘉義分署指出，每處造林地造林工作從新植到撫育至少需時6年，為鼓勵民眾、企業團體支持台灣森林資源及保育之永續發展，該分署開放讓個人、法人或團體可以捐款形式認養造林護樹工作，認養者可於認養期間設置認養標誌，並有節稅好處，同時亦能加速推動造林工作，善盡社會責任，歡迎有意願參與認養造林者，至查詢。