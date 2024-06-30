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金曲慶功／三屆台語歌后黃妃上台看到天上爸媽 師弟李子森下幫跪求到第三獎

記者葉文正／台北報導

第三度拿下金曲台語歌后，黃妃今天開心帶著老公與兒子慶功，黃妃感動地說：「上台領獎時，我看到了爸爸跟媽媽，這是從來沒有發生過的事。」她非常感動，而師弟李子森也到場慶功，黃妃得知師弟為她得獎，下跪不斷求神明，也讓她相當感恩。

▲黃妃三度奪獎相當開心。（圖／記者葉文正攝）

▲黃妃三度奪獎相當開心。（圖／記者葉文正攝）

談到已故父母，黃妃回憶當年：「我爸爸曾是做拆船的工作，光是騎車去上班地點，要一個多小時，所以要吃很飽才有力氣上班，但他們一生沒有好好享受，一直在為七個小孩工作，爸爸真的都很晚回家，每天也都很早就出門了，回到家我爸都臉都黑漆漆的，媽媽都一直在刷爸爸的褲子，因為很難洗。」

▲黃妃三度奪獎相當開心。（圖／記者葉文正攝）

▲黃妃與老公。（圖／華特音樂提供）

談到媽媽勞碌的一生，黃妃也表示：「媽媽每生完一個小孩，也沒有坐月子，也要自己煮飯等等，感覺她沒有享受到就走了，之前可以享受的時候，他們也是很節儉，只要我們不在，他們都只是開電風扇，不會開冷氣，怕花太多錢。」讓黃妃感到非常可惜，難過母親沒有享受太多人生。

▲黃妃三度奪獎相當開心。（圖／記者葉文正攝）

▲黃妃與李子森(左)跟杜忻恬。（圖／記者葉文正攝）

她也提到，兒子已經國小三年級，將要升四年級，「兒子私下很愛唱給我聽，看我生氣就會唱我的歌，不會唱他愛的科目三。」對於兒子的頑皮又好氣又好笑。

黃妃再度提到，當兒子一歲多時，還有過一個小孩，但一個多月就不見了，提到每次要上廁所都很痛苦，一生中共四個早產，坦言有一個孩子就很好了，天公伯有照顧她，人生已感知足。

拿到三次金曲獎，黃妃也被拱開演唱會，她表示想先在台北開唱，因為在家鄉唱壓力最大，也說自己會加油，「因為我想說要有時間，然後要準備好，才會做這件事情，我覺得我唱三首就沒聲音了，我是三首歌后，感覺要練很久，我的歌很難唱。」師弟李子森還有好友杜忻恬也到場為她慶賀，黃妃則說能得多少獎就都想拿，沒有設限。

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