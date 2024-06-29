臺東長濱鄉六校聯合教學成果發表　展現學生自主學習能力

▲臺東長濱鄉六校聯合教學成果發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為激發教師教學熱忱，持續提升專業能力，臺東縣政府教育處於28日在長濱國小舉辦「長濱鄉課程教學成果發表會」，長濱鄉內6所國中小共同參與，透過課程教學成果展現，促進校際間的課程連結與交流。

教育處長蔡美瑤致詞時肯定各校課程規劃安排與實踐，透過跨校交流，相互激勵，提升教學品質，為學生創造更優質學習環境。各校團隊以主題接續發表，內容涵蓋校訂課程執行、領域課程結合數位利用、學生在課程上收穫等各面向，充分展現辦學特色。

教育處指出，此次發表會是臺東辦理「精進國民中小學教師專業與課程品質整體推動計畫」的成果展現，各校熱情參與，展現學校特色課程，凝聚區域教師專業社群的向心力，為往後課程發展奠定良好基礎。下學年度，將以分區方式擴大辦理，讓各區學校教師有更多典範學習機會，促進教師專業成長，透過臺東縣國教輔導團力量，讓教師在學校感受到支持的力量，並回饋到學生身上。

此次發表的長濱國小校長張嘉華表示，這次成果發表會是絕佳的交流平台，促進校際間的課程對話與合作，激發教師教學熱忱，持續提升專業。竹湖國小校長謝孟修校長提到，發表會邀請臺東縣國民教育輔導團兩位總召針對各校特色課程給予回饋，讓學校收穫滿滿，此外，更特設獎勵機制，鼓勵師生展現優秀成果。