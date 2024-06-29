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防年代旅遊事件重演！交通部修法「丟包旅客最高罰百萬」

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣人瘋出國，出境人數持續增加。（示意圖／記者彭懷玉攝）

文／中央社

交通部26日預告修正「發展觀光條例部分條文修正草案」，為整頓觀光秩序，重大違規罰鍰上限加倍，例如丟包旅客及違法旅宿，罰鍰都從新台幣50萬元分別提高至100萬及200萬元。

交通部說，提高違法及違規經營觀光業務者或從事活動者罰鍰，盼強化觀光營業及活動秩序，建構安全優質觀光環境。

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今年初發生年代旅遊在越南富國島丟包旅客事件，觀光署依年代旅遊違反「發展觀光條例」及「旅行業管理規則」規定，共罰81萬元，但「發展觀光條例」的裁罰部分只能罰到上限50萬元。

交通部在「發展觀光條例部分條文修正草案」中，將觀光產業對公益有重大影響違規行為法定罰鍰金額上限，提高至100萬元，希望強化法規遏阻力道，同時增訂受停止營業處分仍繼續營業的處罰上限，也從原本50萬元提高200萬元。

另外，考量非法經營的旅宿對消費者住宿安全及權益有嚴重影響，交通部也修法也將裁罰額度上限從50萬元提高為200萬元。

對於尚未取得合法營的旅宿、旅行及遊樂等光業者，以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等，散布、播送或刊登營業訊息者，草案也將罰鍰從3萬到30萬元，提高為6萬到150萬元。

為維護生態保育並加強管制違規行為，草案修正於風景特定區或觀光地區內的違規行為罰鍰，從5000元到10萬元，提高為1萬元到20萬元，包括：任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物；將車輛或其他動力器具開入禁止進入或停放於禁止停車地區；擅入管理機關公告禁止進入的地區。

交通部說，這項修正草案預告期是2個月。

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