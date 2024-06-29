　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張元植墜崖身亡　D+難度有多高？「斜坡高達70度」存在大量危險

▲▼ 。（圖／翻攝自張元植FB）

▲張元植墜崖身亡。圖非事故地點。（圖／翻攝自Facebook／張元植，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

36歲台灣知名登山好手張元植驚傳在法國白朗峰墜崖身亡，艾格探險技術總監張星雯透過臉書透露，張元植當時「攀登Frendo Spur 難度D+, 4 （等同北美 YDS 5.9-, AI3, M4）的冰、雪、岩混和攀路線」，卻發生墜落事故，離開大家。而這個D其實代表difficile，路線困難，且存在大量危險。

張星雯在臉書發文表示，張元植在法國當地時間6月27日，於「霞慕尼Plan de Aiguille 區域攀登Frendo Spur 難度D+, 4 （等同北美 YDS 5.9-, AI3, M4）的冰、雪、岩混和攀路線」，但早晨7時左右卻發生墜落事故，離開了大家。她透露，家屬會到霞慕尼帶張元植回台灣，後續也會再說明事故概況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張星雯文中提到的難度D+代表什麼？根據外國網站「Expedreview」，國際法國形容系統分級（International French adjectival system,IFAS）是被廣泛使用的分級方式，其將路線長度、攀登時的暴露程度、時間投入、撤退難度、海拔、繩距數量、攀登類型納入評分範圍，分為F、PD、AD、D、TD、ED1/2/3/4、ABO。

▲▼ 。（圖／翻攝自張元植FB）

「Expedreview」指出，F源自於法國單字facile，意思是容易，這些路線相對簡單明瞭；PD代表稍微困難，路線比F更長且海拔更高；AD代表相當困難，路線更陡峭、更暴露、包含更多危險；D代表difficile，指路線困難，會有更陡峭的斜坡（高達70度），且有更多技術性的雪地、攀岩、攀冰路段，存在大量危險

TD非常困難，客觀危險高，陡度可達80度；ED1/2/3/4為極度困難，危險性高，該路線通常不會進行商業攀登；ABO代表極為困難，該路線被認為幾乎不可能攀登，只能由專業人士嘗試。為使IFAS更具體，也可在分級上添加+或-，表示此路線與其他相同分級的路線相比如何。

ET快訊
急診壅塞是日常！　台大院長親揭每周「人最多時刻」
日本遊玩「便民1裝置」妹子慘發炎　苦主+1：從此不敢用
快訊／PLG、T1合併第一步！　確定新秀聯合體測
失聯118天！鹹粥嬤苦守電話旁　等不到19歲愛孫報平安
發霉蛋、長蟲蛋打成蛋液繼續賣！　1家3口大賺5800萬
劍湖山G5卡空中！　遊客走「65公尺高陡梯」逃生
張元植墜崖身亡　D+難度有多高？「斜坡高達70度」存在大量危
大逆轉！23歲男捷運車廂狂吼　竟是罹病坐博愛座被趕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

秘魯強震威力32顆原子彈！專家示警「全球強震數偏少」留意規模8↑

淡江大橋拚2025年完工　李孟諺點出4大意義：成台灣門戶

一票妹子不知道！生理期「手搖飲每月1杯免費」　男生也可領

防年代旅遊事件重演！交通部修法「丟包旅客最高罰百萬」

她納悶「為何不AA制＝吃相難看？」　網猜1原因：很有壓力

農業部農糧署長懸缺5個月　中區分署長姚士源7／1接任

張元植墜崖身亡　D+難度有多高？「斜坡高達70度」存在大量危險

16縣市亮高溫燈號「飆36度」　一圖看半個台灣紅通通

「狂存1檔績優股」他一查配息卯死　爽等28萬入帳！全場驚呆

輸給犀牛盾！惡魔盾還原「爆單經過」感謝對手：每年捐100萬給法扶

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

林柏宏撩妹自己羞到自動登出XD　No.1男神「晶亮」電力已被融化

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

秘魯強震威力32顆原子彈！專家示警「全球強震數偏少」留意規模8↑

淡江大橋拚2025年完工　李孟諺點出4大意義：成台灣門戶

一票妹子不知道！生理期「手搖飲每月1杯免費」　男生也可領

防年代旅遊事件重演！交通部修法「丟包旅客最高罰百萬」

她納悶「為何不AA制＝吃相難看？」　網猜1原因：很有壓力

農業部農糧署長懸缺5個月　中區分署長姚士源7／1接任

張元植墜崖身亡　D+難度有多高？「斜坡高達70度」存在大量危險

16縣市亮高溫燈號「飆36度」　一圖看半個台灣紅通通

「狂存1檔績優股」他一查配息卯死　爽等28萬入帳！全場驚呆

輸給犀牛盾！惡魔盾還原「爆單經過」感謝對手：每年捐100萬給法扶

打完蚊子手超痛　陸35歲女一檢查竟「骨折了」

秘魯強震威力32顆原子彈！專家示警「全球強震數偏少」留意規模8↑

主張修《選罷法》提高門檻　許宇甄：罷免成輸不起者的報復工具

富士康工廠被爆「歧視已婚女性」　印度執政黨呼籲徹查

日本舊屋拆除　工人挖出「一整具白骨」！警急找前住戶調查

登船！福州踩線團來了　22名成員年輕人居多「首次來馬祖考察」

工業電扇「能取代冷氣？」　網點出2問題！台電給建議：省電更有感

打詐四法拼本會期壓線闖關　臉書、TikTok詐騙廣告有法可罰

淡江大橋拚2025年完工　李孟諺點出4大意義：成台灣門戶

急診壅塞是日常！台大院長親揭每周「人最多時刻」　非新冠單一因素

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

生活熱門新聞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫曝3大功效

改當冷氣學徒　見一幕驚：需要這麼拚？

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

小劉醫師發文笑談男患者下體尺寸　網傻：蠻噁的

40歲男70萬「娶18歲越南妻」　兩派吵翻：買生育工具

快訊／7縣市豪大雨特報！最新警戒區曝

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

15縣市「極端高溫」上看38℃　午後炸致災雷雨

更多熱門

相關新聞

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

台灣知名登山家張元植昨天攀爬法國白朗峰時，沒想到不慎失足墜崖，尋獲時已無生命跡象，享年36歲，家屬今天也證實此項消息。

張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台

張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台

陳德政悼念張元植：一部分的我也隨他死去

陳德政悼念張元植：一部分的我也隨他死去

張元植曾喊「登山會死人」！1原因仍癡迷

張元植曾喊「登山會死人」！1原因仍癡迷

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

關鍵字：

張元植白朗峰D+

讀者迴響

熱門新聞

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

歐陽妮妮無名指婚戒超大顆！　甜吻張書豪

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

獨／犀牛盾贏了　惡魔盾連敗禁賣一、二代

女業務簽保單遭性侵！被惡狼顧客甩到床上

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面