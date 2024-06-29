張元植墜崖身亡　D+難度有多高？「斜坡高達70度」存在大量危險

▲張元植墜崖身亡。圖非事故地點。（圖／翻攝自Facebook／張元植，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

36歲台灣知名登山好手張元植驚傳在法國白朗峰墜崖身亡，艾格探險技術總監張星雯透過臉書透露，張元植當時「攀登Frendo Spur 難度D+, 4 （等同北美 YDS 5.9-, AI3, M4）的冰、雪、岩混和攀路線」，卻發生墜落事故，離開大家。而這個D其實代表difficile，路線困難，且存在大量危險。

張星雯在臉書發文表示，張元植在法國當地時間6月27日，於「霞慕尼Plan de Aiguille 區域攀登Frendo Spur 難度D+, 4 （等同北美 YDS 5.9-, AI3, M4）的冰、雪、岩混和攀路線」，但早晨7時左右卻發生墜落事故，離開了大家。她透露，家屬會到霞慕尼帶張元植回台灣，後續也會再說明事故概況。

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張星雯文中提到的難度D+代表什麼？根據外國網站「Expedreview」，國際法國形容系統分級（International French adjectival system,IFAS）是被廣泛使用的分級方式，其將路線長度、攀登時的暴露程度、時間投入、撤退難度、海拔、繩距數量、攀登類型納入評分範圍，分為F、PD、AD、D、TD、ED1/2/3/4、ABO。

「Expedreview」指出，F源自於法國單字facile，意思是容易，這些路線相對簡單明瞭；PD代表稍微困難，路線比F更長且海拔更高；AD代表相當困難，路線更陡峭、更暴露、包含更多危險；D代表difficile，指路線困難，會有更陡峭的斜坡（高達70度），且有更多技術性的雪地、攀岩、攀冰路段，存在大量危險。

TD非常困難，客觀危險高，陡度可達80度；ED1/2/3/4為極度困難，危險性高，該路線通常不會進行商業攀登；ABO代表極為困難，該路線被認為幾乎不可能攀登，只能由專業人士嘗試。為使IFAS更具體，也可在分級上添加+或-，表示此路線與其他相同分級的路線相比如何。