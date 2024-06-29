中山區「牛郎教父」失蹤奇案　妻子1反應有鬼

▲劉妻不滿丈夫外遇生子，在人參豬心湯摻入安眠藥讓他喝下，再將他殺害。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

28年前，有「牛郎教父」之稱的劉琦人間蒸發，他的跟班到老闆家裡找人，只看到劉的手機、皮包及呼叫器，卻不見老闆及老闆娘，跟班致電劉妻，她卻一副事不關己，之後手機等物還離奇消失。跟班懷疑劉妻有鬼，透過劉妹報警，警方逮捕劉妻，動之以情，終於讓她俯首認罪。原來她不滿丈夫偷吃，還有私生子，所以在人參豬心湯摻入安眠藥，讓丈夫喝下，並將昏迷的丈夫塞入旅行袋，害他窒息身亡，之後夥同妹妹前往娘家附近的公墓埋屍，全案宣告偵破。

1996年5月2日，一名女子因為哥哥失蹤多日，到派出所報案，員警詢問來意，女子一口咬定哥哥已遭殺害，情緒十分激動。警方調查，報案女子的哥哥是台北市知名牛郎店的老闆，名叫劉琦，當年他在中山區率先開了一間「百老匯」牛郎店，找來一批高顏值的小鮮肉陪女客飲酒作樂，造成轟動。

▲被封為「牛郎教父」的劉琦（圖）遭妻子下藥，死於非命。

牛郎店老闆 返家失聯

因長相清秀的劉琦很懂女人心，吸引不少富婆上門，生意越做越大，接連又開了「水牛城」「維也納」2間牛郎店，當時36歲的他曾誇口稱：「中山區的牛郎都是我調教的！」被外界封為「牛郎教父」。

▲劉琦當年生意版圖廣，旗下有3間牛郎店。圖為示意圖。

劉琦不僅擁有3間牛郎店，從小就在台北市吳興街一帶生活的他，與當地的海盜幫、松聯幫也有交情，因此還跟周人蔘合夥開電玩店，據說1天可進帳1千多萬元。除了爭議產業，他也經營麻辣火鍋店，事業一飛衝天，沒想到卻在人生最輝煌的時刻，突然人間蒸發。

▲劉琦曾跟電玩大亨周人蔘合開電玩店，一天進帳上千萬元。圖為示意圖。

警方第一時間懷疑可能跟事業糾紛或黑道結仇有關，但劉琦的妹妹卻一口咬定嫂嫂是殺人凶手！劉妹告訴警方，4月21日凌晨，劉琦從店裡返家後便失聯，因他一向準時開店，但到了當晚營業時間，卻仍未現身，也聯絡不上，他的跟班小廖擔心老闆出狀況，到劉家及公司找人，只在劉家發現劉的手機、皮包及呼叫器，不僅不見劉的身影，也沒看到劉妻。

小廖打電話給劉妻詢問，對方竟一副事不關己的模樣，十分可疑。不僅如此，劉琦的妹妹還發現，自從哥哥失蹤後，嫂嫂時常失眠，不敢睡在房裡，且每2天就換一次床單，整個人看起來魂不守舍、心事重重。

妻態度鬼祟 家屬起疑

更詭異的是，原本小廖在劉家發現的劉琦手機、皮包及呼叫器，之後也離奇消失，讓劉妹覺得事有蹊蹺，懷疑嫂嫂跟失蹤案有關。因劉妹指證歷歷，警方特別前往劉家及劉琦的公司搜索，後來在劉的公司找到消失的手機等物品。

▲劉琦的跟班案發當天在劉家發現劉的手機、呼叫器、皮包，2天後卻離奇消失。圖為示意圖。

為釐清真相，警方決定通知劉妻到案說明，沒想到就在撥電話的前一刻，小廖先致電警方，表示老闆確定是被妻子殺害，因為幾分鐘前，劉妻已向家人坦承犯案，但因當天是週末，她想等週一小孩上課再自首，不過，劉妻的哥哥擔心有變卦，聯繫小廖，讓他通知警方逮人。

不料，劉妻被帶回警局，卻矢口否認犯案，一直耗到凌晨3、4點，警方動之以情，並把她的小孩帶到警局，勸她為小孩著想，用認罪換取減刑，才突破她的心防，承認犯行，並且說出犯案經過。

▲當年劉琦在台北市中山區（圖）率先開起牛郎店，轟動一時。

劉妻告訴警方，丈夫經營牛郎店，交友複雜，多次偷吃被她抓包，還被她發現外面有私生子，她決定離婚，但條件一直談不攏，因此動念殺夫。4月初，她向妹妹哭訴，揚言殺死丈夫後自殺，還拜託妹妹到時候協助她埋屍。

▲警方在劉家搜出剩餘的安眠藥（圖），讓劉妻百口莫辯。圖為示意圖。

豬心湯摻藥 棄屍公墓

4月21日凌晨3點半，劉妻在丈夫下班前，燉煮人參豬心湯，並摻入30顆安眠藥，等丈夫返家後讓他喝下。不知情的劉琦當場喝得精光，不久藥效發作，上床就寢，劉妻一直等到早上7點，確認丈夫昏迷不醒，便用膠帶將他綑綁，再塞入大型旅行袋內，沉睡中的劉就這樣活活被悶死。

▲喝下摻入安眠藥的人參豬心湯（圖）後，劉琦便沉睡昏迷。圖為示意圖。

到上午10點，劉妻打電話通知妹妹，請她到家裡討論埋屍地點，最後決定棄屍雲林娘家附近的一處公墓，2人先合力將屍袋搬上後車廂，由劉妻開車載妹妹跟屍體一路南下，沿途購買2把鐵鏟及鋤頭、手套等棄屍工具，到公墓便開始挖掘坑洞，2人花了3個多小時，晚上10點才挖出3公尺深的洞，精疲力盡的2人決定入住附近的汽車旅館，等體力恢復再繼續。

隔天下午，劉妻帶妹妹外出購買白色棉繩返回旅館，合力將屍袋捆牢，由劉妻開車重返公墓，並將劉琦的屍體推入事先挖好的坑洞掩埋，還放置磚頭作為標記，事後她將埋屍用的鋤頭、鐵鏟、手套，棄置公路旁的甘蔗園，便與妹妹待在雲林娘家避風頭，2天後才返回台北住處。

為製造劉琦失蹤未返家的假象，劉妻棄屍後還刻意將丈夫的手機、呼叫器及皮包放在公司，沒想到機警的小廖案發當天就發現異狀，讓劉妻始料未及。

受良心譴責 認罪受審

案發後，劉妻和妹妹都心神不寧，哥哥察覺不對勁，跟父親一起找她了解狀況，劉妻因良心不安，全盤托出，哥哥聽完後隨即聯繫小廖，要他通知警察，才讓殺夫真相曝光。

▲劉妻的妹妹（圖）協助棄屍，但因埋屍地點在公墓，最後獲判無罪。

劉妻認罪後，警方帶她重返公墓尋找屍體，當時大雨下不停，直到劉妻指出埋屍地點、葬儀社人員冒雨挖出屍袋後，天氣突然放晴，離奇的巧合讓在場人員都感到不可思議。

▲殺了丈夫的劉妻（藍衣者）重回埋屍地點，當場腿軟，還需靠警方在旁攙扶。

警方打開屍袋，發現劉琦的屍體被膠帶綑綁，口、鼻被遮住，口中還塞有銅錢，劉妻告訴警方，她擔心丈夫化為冤魂報復，才會依傳統習俗處理。另一方面，警方也帶劉妻前往甘蔗園尋找埋屍的鐵鏟、鋤頭，卻遍尋不著，研判可能被不知情的農民撿走。

雖然劉妻事後強調自己非預謀犯案，並感到後悔，但法官審理後認為她第一時間否認殺人，不符自首要件，且她在案發前曾揚言殺人後自殺，還在湯裡加入30顆安眠藥，認定她預謀犯案，但考量她的孩子年紀還小，最後只輕判她15年徒刑定讞；至於劉妻的妹妹雖然協助姊姊棄屍，但因埋屍地點在公墓，不符合遺棄屍體罪的構成要件，最後獲判無罪。

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