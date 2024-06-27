患病救治無效花蓮老樟樹捐軀　化身彈珠台+存錢筒...遺愛人間

▲樹齡86歲的老樟樹因患病救治無效枯死。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗國小校園旁有一株高齡86歲的老樟樹，去年7月因感染褐根病救治無效遭移除。為延續老樹庇蔭瑞穗鄉民精神，林業及自然保育署花蓮分署將移除後的老樟樹再利用，製作成學校公告欄、彈珠台和台灣黑熊存錢筒捐贈給瑞穗國小，26日在瑞穗國小舉辦一場意義非凡的捐贈儀式，期望能繼續傳遞這棵老樹的精神和生命教育價值。

▲遭移除的老樟樹再利用，做成學校公告欄、彈珠台和台灣黑熊存錢筒捐贈給瑞穗國小。



花蓮分署長黃群策表示，這棵樟樹見證瑞穗鄉的發展歷史，具有重要的文化和歷史價值，但因110年5月被診斷感染褐根病，歷經兩年的藥劑治療仍無法恢復，出於公共安全考量，去年7月19日移除。為讓老樹遺留下的珍貴資源得以繼續發揮價值，經與當地公所、民眾、NGO團體及瑞穗國小討論後，決定將木材裁切製板，製作成教育展示和紀念品捐贈給瑞穗國小，讓同學了解在地鄉土文化，也使這段歷史得以傳承。

▲▼在瑞穗國小舉辦一場意義非凡的捐贈儀式，期望能繼續傳遞這棵老樹的精神和生命教育價值。



林嘉鎮校長感謝花蓮分署的慷慨捐贈，學校將善用這些木材製作成的公告欄和紀念品，讓學生們從中學習到自然資源的珍貴與永續利用的重要性。捐贈儀式，不僅標誌著花蓮分署和瑞穗國小之間的深厚聯繫，也彰顯資源活化再利用和生態永續的教育理念。

除瑞穗國小師生20人外，包括瑞穗國小校長林嘉鎮、瑞穗鄉公所行政室林惠玲主任、臺灣木想傢人才培育協會理事長王嘉納及花蓮縣秀林鄉部落交流協會理事長鄭秀蓮也出席見證這溫馨時刻。



花蓮分署表示，將在原地新種植牛樟樹，希望百年後又可成為保護地方、居民的守護者，且其他留存的老樹會依森林法受保護樹木篇章，以保全健康為優先目標，盡力維護老樹的健康外，並與周遭社區居民和學校一起努力守護老樹，發揮老樹的價值。