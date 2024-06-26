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高雄Tinder渣男「假醫騙5女」　逼人妻上床18次拐40萬

高雄市孫姓男子自稱醫生，在交友軟體上騙財騙色，至今已有至少5女受害。（圖／本刊繪圖組）

▲高雄市孫姓男子自稱醫生，在交友軟體上騙財騙色，至今已有至少5女受害。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

Netflix真實犯罪紀錄片《Tinder大騙徒》描述以色列騙子西蒙，假扮富二代詐騙多國女子，上映後引發國際轟動，而台灣竟也有這種騙子，高雄市30多歲孫姓男子謊稱自己是整型外科醫生和麻醉醫生，在交友軟體Tinder上獵豔，鍾姓小護士在3周內借 出11萬元，另有人妻不但被騙40多萬元，還被迫上床18次，而孫男至今仍在網路上釣魚，恐有更多隱藏受害者尚未浮出水面。

本刊接獲讀者投訴，指控孫男是Tinder渣男，多年來不斷在網路上獵艷、詐騙財色，調查後發現，孫男是高雄某私立大學國際商務學系肄業，曾任醫美業務，因見整形外科醫生薪資豐厚、日入斗金，竟心生歹念在網路上偽裝身分狩獵。孫男自稱是美國哥倫比亞大學醫學博士，回台後在某醫學大學附設醫院執刀，許多女網友被其輝煌履歷和清秀外表所迷惑，對談後又見他對整形外科相關知識及醫界生態都能侃侃而談，於是不疑有他而掉入愛情陷阱。

眼見肥羊上鉤，孫男更加肆無忌憚，他在2019年間竊取黃姓女友價值12萬元的香奈兒包包，黃女追問時，他聲稱自己將包包送洗，卻又遲遲不歸還。2020年7月透過交友軟體結識鍾姓護理師，鍾女誤信對方為麻醉科醫師，不到3星期就被他借走11萬元，之後並察覺他根本不是麻醉科醫師。

孫男自稱是畢業於美國哥倫比亞大學醫學院，實則是南部某私立科大肄業。（圖／翻攝維基百科）

▲孫男自稱是畢業於美國哥倫比亞大學醫學院，實則是南部某私立科大肄業。

這個小小挫折並沒有耽誤孫男的獵豔腳步，他在2020年9月透過交友軟體認識張姓女友，聲稱自己是整形外科和麻醉「雙專科」醫生，並誇耀「前任的鼻子也是我做的」，可透過關係給張女整形折扣，要求她到「自己跟別人合開」的「悠美」醫美診所動刀。張女先後付出20萬5000元，並將款項轉到孫男「時任王姓女友」的帳戶後越想越不對勁，決定取消手術，孫男隨即翻臉，僅退回5000元，張女一氣之下將對方告上法院。

2022年5月，孫男又透過交友軟體認識人妻花花（化名），他再次以台大和馬偕整形外科醫師名義展開追求，花花最終不敵花言巧語墜入情網，其生活也因孫男的到來而陷入深淵。

發現花花愛上自己後，孫男開始向對方哭窮，稱自己罹患大腸癌，更因病痛纏身收入銳減，花花一時心軟借給他40萬元治病，之後數度傳訊息給孫男，要求中止這段畸形戀情，並希望孫男能夠還錢，孫男卻傳恐嚇訊息給對方，揚言分手就要輕生，甚至2度寄出槍枝照片，花花擔心自己與丈夫的人身安全，只好勉強自己再與孫男見面，且發生18次性行為。

孫男以醫生身分誘使人妻上鉤，騙取女方40萬元，還強迫對方發生18次性行為。（示意圖／翻攝123RF）

▲孫男以醫生身分誘使人妻上鉤，騙取女方40萬元，還強迫對方發生18次性行為。

直到2023年初，花花脆弱的心靈不堪孫男折磨，最終向丈夫坦承不忠並報警，檢警調查後認為罪證確鑿，在2023年7月依18個妨害性自主和2個詐欺罪起訴孫男。

諷刺的是，孫男宣稱自己收入豐厚，事實上其2019年的年收入僅5萬元，而悠美診所招牌竟被他拿去招搖撞騙，院長朱芃年親自出庭作證，表示孫男曾向他索討200多萬元，他驚覺是詐騙而未給錢，孫男卻對外宣稱自己是悠美診所的投資者，診所也多次接獲查詢電話，詢問是否真有此麻醉師存在。

孫男犯案連連，但至今仍在網路上持續尋找目標，因為他被黃女提告的竊盜罪遭判6月有期徒刑、緩刑2年，與張女的詐欺案遭判拘役20日，與鍾女的詐欺罪遭判有期徒刑3月，皆可以易科罰金，孫男付完錢後即可免於囹圄之災，因此再次將交友軟體當魚塘，手段十分惡劣。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

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