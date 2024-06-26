網紅遭爆是「社運蟑螂」蹭撈騙　吸金炫富黑料曝光

▲創立青鳥海外群組的湯姓女網紅Lilian遭爆開設鋼管舞課程吸金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

青鳥行動不僅在國內發酵，還有熱心人士在國外以「海外青鳥公媽」的名義募款，短短2小時就募到新台幣260萬元，如期於美東時間6月4日在美國紐約時報廣場播放支持台灣的影片，傳達台灣的民主價值與信念。自稱發起人之一、綽號「Lilian」「阿奏」的湯姓女網紅，也透過網路和媒體闡述理念，獲得廣大回響。

▲投訴人指控湯姓女網紅Lilian開設多個群組募款，還秀出帳戶號碼撈錢。

▲青鳥海外團隊在美國紐約時報廣場投放影片，宣傳台灣的民主價值。

不過，湯女靠青鳥行動躍上新聞版面後，遭陳姓男子指控，2年前花萬元參加湯女的重訓課程，但湯女常以小孩生病為由請假，他要求退費，卻反遭封鎖，至今未收到款項，消息一出，引發眾多網友質疑。對此，湯女聲稱，陳男是她的大學同學，當時她罹患嚴重憂鬱症並遭受家暴，無法工作，已退還費用，還強調自己並未經手青鳥行動的財務，僅義務參與、協助曝光。

▲Lilian退出青鳥海外群組後，竟稱主辦方要把募來的錢轉到加薩走廊。

隨後，海外青鳥公媽應援團也發出聲明，表示湯女創立群組，將許多志同道合的網友凝聚在一起，為青鳥行動付出許多心力，感謝她的熱心奉獻，但湯因個人因素於五月底主動退出，已非海外青鳥應援團群組成員，同時強調青鳥並無「發起人」「創辦人」，也沒有跟任何政黨與組織合作，切割意味明顯。

▲因欠債、募款等爭議遭網友質疑，Lilian貼出律師名片揚言要「告死你們」。

對於這樣的發展，知情人士A先生告訴本刊，湯女之所以無預警退出自己創立的海外青鳥群組，原因除了被陳男指控欠款外，還以鋼管舞課程吸引多名學員繳費，再藉口生病、小孩有事等理由請假不上課，學員們受不了，紛紛要求退款，卻被一再推託、冷處理。

眼尖的網友還發現，湯女曾有2筆欠款紀錄，遭人向法院聲請支付命令，她卻還在社群媒體炫耀自己的奢華生活，不僅搭乘要價20多萬元的阿聯酋航空頭等艙飛歐洲，還購買多個要價不菲的名牌包、墨鏡、iPhone手機，讓許多參與青鳥行動募款的群眾無法接受。

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