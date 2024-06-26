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太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

劉喬安因太陽花運動一砲而紅，後續卻接連爆發吸毒、性交易等爭議。（翻攝劉喬安臉書）

▲劉喬安因太陽花運動一砲而紅，後續卻接連爆發吸毒、性交易等爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲投訴，指創設海外青鳥行動群組的網紅Lilian湯女爆出吸金與募款爭議，後續無預警退出海外青鳥群組。不僅如此，投訴人A先生指出，湯女在退出青鳥海外群組前，把一個暱稱JoJo的女子拉入群組，該女自稱動畫公司老闆，之後再把動畫師、設計師拉入，聲稱可以幫忙設計紐約時報廣場專案的動畫，但眼看廣告截稿在即，JoJo宣稱的作品卻未達要求，且偏離主題，最終仍由海外青鳥群組中原本的設計師和動畫師，完成所有廣告設計和動畫。

太陽花女王劉喬安以JOJO之名加入青鳥海外群組，引發一連串爭議。（翻攝劉喬安臉書）

▲太陽花女王劉喬安以JOJO之名加入青鳥海外群組，引發一連串爭議。

JoJo等人的行徑令群組成員感到疑惑，調查後發現她竟是曾鬧出極大風波的「太陽花女神」劉喬安，考量她過去曾涉及毒品等刑事案件，組員們經過討論後，都希望不要模糊行動焦點，請劉喬安離開，湯女才將劉喬安和她找來的團隊退出群組。為避免造成爭議，海外青鳥團隊再次發出聲明，表示紐約時報廣場廣告專案的募款金流和執行，與劉喬安和湯女毫無關係。

劉喬安宣稱捐400本蔡英文等人的書給波士頓圖書館，卻是盜圖。（翻攝djvia.jojo Threads）

▲劉喬安宣稱捐400本蔡英文等人的書給波士頓圖書館，卻是盜圖。

劉喬安的爭議不僅於此，A先生表示，劉喬安先前曾在個人社群宣稱，要捐400本包含前總統蔡英文等人的書，給美國波士頓市立圖書館，目的是要「讓世界上架台灣」，但根本沒捐，而是盜用網路圖片；她還聲稱，自己是台灣通緝犯身分（因二級毒品案，2022年遭新北地檢署通緝至今），也能參加「美國聯邦授勳典禮」，實際上卻是盜用紐澤西警察團體的晚宴照片及影片。

劉喬安po文宣稱以通緝犯身分參加美國聯邦晚宴，其實是盜用其他照片。（翻攝djvia.jojo Threads）

▲劉喬安po文宣稱以通緝犯身分參加美國聯邦晚宴，其實是盜用其他照片。

此外，劉喬安也宣稱，她在美國人脈廣闊，認識台商會會長，可以幫海外青鳥行動拉贊助，而為取信於人，她還在社群公布與會長的對話截圖，但經詢問台商會，對方回覆與劉不熟，並指劉應該只接觸過會長祕書。

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