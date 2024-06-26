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「天鉞星」加持！3生肖下半年福星高照　把握機運年底獎金領不完

姚本軍點名有「3生肖人」福星高照，機到同時運當前，好好把握好機運年底獎金領不完。（示意圖／pixabay）

▲姚本軍點名有「3生肖人」福星高照，機到同時運當前，好好把握好機運年底獎金領不完。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

紫微斗數老師姚本軍在臉書粉絲專頁「紫微斗數 一點通 姚本軍」上分享，2024年的天鉞星在紫微斗數中它代表著聰明、秀麗和權威，也有著貴人相助的意思，這顆星的特點是象徵滅除舊、消極的元素，以導引新的、積極的力量，簡單說就是好機會來了要把握。此外，老師也點名有「3生肖人」福星高照，機到同時運當前，好好把握好機運年底獎金領不完。

生肖：羊

在2024年個人命宮中，天鉞星的出現意味著生肖羊的人、有強烈的領導權意識，對權力和地位有著特殊的尊崇並且有控制欲和競爭性。天鉞星的影響比較有著改變和創新的想法，這也帶動表現上為無懼困難，勇往直前，並且進行必要的改變，以實現自己的目標與理想。

生肖屬羊的人碰到必須進行改變和創新的情況，這些改變會帶來一些挑戰，但同時也帶來了收穫和進步的機會。

通常這樣的機會來自在面對困難或挑戰時，將會有貴人出現提供幫助，為他們提供支援或指引方向，所以自立自強、自助而人助，是屬羊的人在2024年最佳的寫照。

生肖：兔

當紫微斗數的天鉞星位於官祿宮中時，具有特殊的含義和影響，因為官祿宮主管事業和社會地位，而天鉞星則象徵刪減、創新與突破的力量。

生肖兔的人在2024年的事業宮中，在工作環境中具有競爭力和企圖心，並具備改革創新的能力，在事業或公共生活中具有很大的影響力和權威，將會顯出在職場上展現出強烈的領導特質，並且對待工作有著極高的熱忱和專業性。

並且意味著生肖兔的人在領導角色中，會帶領並推動必要的改變和創新。無論是面對困難還是新的機會，他們都能順利地掌控局勢，並且達成受人矚目的績效與成果。

生肖：豬

天鉞星位於生肖豬的人財帛宮時，形成的影響力是多方面的。一方面，天鉞星的出現象徵著經濟能力和管理財富的智慧。這顆星的影響力使人具有積極投資、創新理財的想法，並且具有面對財務風險的勇氣和決心。

即使面臨挑戰，生肖豬的人產生的是、獨特的應對策略和勇往直前的能力，使其能夠克服財務困境，並從中習得寶貴的經驗，以達成更好的財務管理和財富積累。

生肖豬的人在這一段期間，將會推動尋找新的種類或方式來投資和增加財富。也會遇到某些人的導引或者接受他人幫助，促使你改變原有的金融策略或視角。並且可意外獲得如繼承、投資收益或意料之外的升職與加薪。

然而，也要注意，天鉞星的改變也可能帶來一些不穩定因素，因此進行金融決策時必須謹慎思考，並考慮長期的影響。在接受他人的幫助或建議時，也要進行審慎的評估。

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