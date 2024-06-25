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台中銀前董吞11億公款　爽租私人飛機載張兆志

王貴鋒用台中商銀公款承租高檔的龐巴迪挑戰者350型私人飛機，表面上是接待銀行頂級客戶，實際上卻帶親友四處爽遊玩樂。（翻攝Bombardier FB）

▲王貴鋒用台中商銀公款承租高檔的龐巴迪挑戰者350型私人飛機，表面上是接待銀行頂級客戶，實際上卻帶親友四處爽遊玩樂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

王貴鋒遭收押近4個月後，新北地檢署查出他涉透過旗下保險經紀人公司前董事長賴麗姿，及極緻租賃公司負責人周哲男，以租私人飛機、勞斯萊斯等名車及豪宅當招待所，掏空公司資產逾11億元。

檢察官6月11日以違反《銀行法》及《證券交易法》特別背信罪將王等人起訴，痛批他視法律於無物，具體求刑15年，併科罰金5億元，且對台中商銀求處罰金5億元，震撼各界。

前台中商銀董事長王貴鋒（中）涉掏空逾11億元，遭新北檢以違反《銀行法》及《證券交易法》起訴，具體求刑15年，併科罰金5億元。

▲前台中商銀董事長王貴鋒（中）涉掏空逾11億元，遭新北檢以違反《銀行法》及《證券交易法》起訴，具體求刑15年，併科罰金5億元。

本刊調查，王貴鋒將銀行當成自家金庫恣意揮霍，嚴重影響金融秩序，最扯的是他砸大筆公款，透過周哲男承租高檔的龐巴迪挑戰者350型私人飛機，支出保證金1億元以外，每月還要付200萬至800萬元不等月租費，表面上是接待銀行頂級客戶，實際上卻假公濟私，經常帶親友四處爽遊玩樂。

例如，王貴鋒曾帶親友到新加坡過年、暑假到美加地區旅遊，前後多達25次私人行程，卻向台中商銀報帳核銷，其中更不乏政商名流及演藝圈大咖，都是他私人飛機的貴客，導致台中商銀受損3億6千多萬元。

本刊掌握，包括曾身兼國民黨中常委的不分區立委李德維，也曾搭過該架私人飛機。2019年7月，王貴鋒邀李德維到馬來西亞看台中商銀贊助的卡丁車大賽，李不忘帶著兒子一起從松山機場起飛至吉隆坡，為期3天2夜的行程，並無任何公務活動，純粹就是接受招待出遊，雖然下榻飯店由李德維花錢訂房，但機票錢全免。

曾任國民黨中常委的不分區立委李德維（圖），5年前曾被王貴鋒招待至馬來西亞觀看卡丁車大賽，機票錢全免。

▲曾任國民黨中常委的不分區立委李德維（圖），5年前曾被王貴鋒招待至馬來西亞觀看卡丁車大賽，機票錢全免。

知情人士說，李德維家雖在台中商銀有存款，但金額不多，王貴鋒招待他搭私人飛機出遊，目的可能是為了拓展人脈；除了李德維，前華視總經理、已故歌手鄧麗君的哥哥鄧長富，2017年6月及2018年7月，共三度受邀搭乘該架私人飛機到日本沖繩、北海道及新加坡旅遊，這幾趟奢華飛行，全都不用花機票錢，跟李德維一樣都是接受王貴鋒招待。

此外，被稱為「愛情專家」的藝人張兆志，2017年10月也受邀帶著女性友人，一起飛往沖繩旅遊3天2夜，回程同樣搭乘這架私人飛機，也未支付費用。

號稱「愛情專家」的藝人張兆志（圖）在7年前曾受邀帶女性友人，搭台中商銀的私人飛機赴沖繩爽玩3天2夜。

▲號稱「愛情專家」的藝人張兆志（圖）在7年前曾受邀帶女性友人，搭台中商銀的私人飛機赴沖繩爽玩3天2夜。

檢調查出，一堆政商名流全都免費接受招待，搭乘王租來的私人飛機出國爽玩，他們還在飛機上抽雪茄、喝紅酒、吃大餐，僅有極少數人自費，如被稱為越南王的前少將丁善理的兒子丁廣鋐，及國民黨副主席夏立言，在2021年搭該架私人飛機至越南了解土地開發業務，由於當時疫情嚴重，民航機幾乎都停飛，因此由丁的公司出面承租私人飛機並支付相關費用，不但有匯款證明，雙方還有合約為憑。

超跑達人周哲男（圖），遭檢調懷疑租豪車給王貴鋒，涉嫌幫助掏空台中商銀，一併將他起訴。

▲超跑達人周哲男（圖），遭檢調懷疑租豪車給王貴鋒，涉嫌幫助掏空台中商銀，一併將他起訴。

此外，號稱台灣最強的法拉利名車收藏家陳憲章，也曾與王貴鋒在美國會合，一起搭乘該架私人飛機中停阿拉斯加，在日本函館加油後，再飛往東京及台灣；2017年2月，陳還跟王貴鋒一起飛到韓國濟州島，後來還到中國寧波、上海，回程再飛往日本那霸，才回到台北，此行同機成員還有全坤建設李姓小老闆，及高雄富隆船舶總經理等人，但稱有花錢搭機，並非接受招待。


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