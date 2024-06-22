快訊／14縣市「高溫警示」　台北社子38.5度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對14縣市發布高溫警示，其中因天氣高溫炎熱，今（22）日白天台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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另外，台北社子測站10:30出現38.5度高溫，雲林縣南改斗南分場11:22也有37.6度。

▲高溫排行。（圖／氣象署）



高溫資訊

橙色燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

雲林縣、屏東縣、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、台北市

黃色燈號（氣溫達36度以上）：

雲林縣、屏東縣、台中市、新北市、彰化縣、苗栗縣、台南市、嘉義市、花蓮縣、嘉義縣、高雄市、桃園市、台北市

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署