2024申請入學招生名列前茅！世新大學奪雙北非醫私校排名第一

▲ 今年申請入學招生，世新大學分發率勇奪雙北非醫學類私立大學第一名。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

今年大學申請入學放榜，據甄選會統計，66所大學中分發率排名，世新大學在競爭激烈的台北市、新北市區域，勇奪非醫學類私立大學第一名！長年耕耘傳播學門、辦學特色鮮明的世新大學，眾多招牌學系也展現分發率100 %的「零缺額」優勢，像是招生名額225名的廣電系即全數招滿，而傳管系、口傳系等新聞傳播學院學系，同樣以「高名額、零缺額」打出世新品牌力，新聞系、公廣系分發率皆超過93%，招生成果令各界刮目相看。

今年申請入學招生，全國66所公私立大學中，世新大學獲核准招989名，獲分發873名，分發率88.27 %，不僅超過全台平均，大幅領先逾53間學校，也超越多間頂大、國立大學與醫學類大學，在全體師生共同努力下，名列前茅，辦學績效獲得肯定！

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世新大學校長陳清河表示，面對少子女化衝擊高教結構環境，新聞傳播學院仍維持歷年招生佳績，證明長期位居傳播媒體教育龍頭寶座的實力難以撼動，而管理學院的經濟學系、資訊管理學系與觀光學系等多個組別，同樣取得亮眼的招生表現，未來會不斷翻新、優化校內各項資源設備，培育「德智兼修，手腦並用」的世新人才。

▲ 世新大學新聞傳播學院多系以「高名額、零缺額」的招生成果與辦學績效獲得肯定。（圖／世新大學提供）

致力培育學生具備AI傳播跨域專才的世新大學，今年更以獨樹一幟的品牌力，榮獲104人力銀行評比「大眾傳播學群」排名第一，創下18個學群中唯一由私校奪冠、超越頂大的空前記錄。近年校方持續大力投資頂尖設備、充實師資與課程改造，持續被許多年輕世代學子視為心中最佳志願，更有許多獨步全台的招牌學系，像是國內唯一的口語傳播暨社群媒體學系，提供完整的口語傳播專業教育與社群創意影音技術，培育學生擁有人際影響力、公眾影響力與社群影響力。同樣擁有全國唯一優勢的傳播管理學系，將傳播專業、管理技能融合為一，培養學生掌握多方面、斜槓能力，成為社會所需要的全方位人才。

培育最多三金得主、影視名人母校的世新廣播電視電影學系，也長年入選高中生最愛熱門科系，加上世新辦學績效、學生得獎成就，以及畢業製作涵蓋流行音樂、聲音創作、廣播、電視、電影與社群媒體等多達14種類型，讓對此領域有熱情的學生有了一個明確的目標、頂尖的環境，可以學習成長，在未來人生職涯發光發熱。

校長陳清河指出，世新大學完整落實「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，並於多年前就積極推動AI融入課程，今年領先各校設立AI內容創製中心，以「AI深度學習、AI生成內容、AI數據分析、AI應用程式、AI倫理法律」五大哩路，加速學生擁有生成式AI的專業技能和AI即戰力，期待更多優秀學子加入世新，並肩為社會注入更多創新和動力。