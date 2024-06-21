2024天母啤酒節盛宴！「天母味」限定啤酒入菜　消費滿額抽沖繩來回機票

▲2024天母啤酒節系列活動6/21起跑。

圖、文／台北市政府提供

「2024天母啤酒節」系列活動6/21起跑，首度與多間知名店家攜手打造啤酒入菜美食及最適合啤酒的「天母味」餐點，同時串聯在地3大百貨、100間店家響應消費滿額抽獎，天母運動公園更有超Q巨型「酵母君」，邀請民眾夏日來天母商圈體驗微醺盛宴，一路吃喝玩樂至7月20、21日主場活動，嗨唱萬人KTV、暢飲12款首發款精釀啤酒並與麋先生、宇宙人一同狂歡！

「2024天母啤酒節」選出7家精心研發「啤酒入菜」店家，如米其林推薦金蓬萊遵古台菜、小肚子私房料理「錨隱廚Mao Inn」等，另與22家特色店家合作推出啤酒搭餐，7月13日於天母大葉高島屋前廣場舉辦天母味露天派對！

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期間加入天母商圈官方LINE帳號（@tmtm）即可取得限定版「啤酒護照」，消費滿200元還有機會抽中雙人沖繩來回機票、CARSCAM SP1公路越野電動折疊自行車等大獎！

「2024天母啤酒節」也與55688代駕、台灣代駕合作，7月20、21日主場活動限定優惠送55688代駕300元代駕折價券，讓民眾開心飲酒、安全回家。

更多詳細活動訊息請上「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團或台北市天母商圈發展協會FB粉絲專頁FB查詢。

＊未滿十八歲禁止飲酒，酒後不駕車，安全有保障。