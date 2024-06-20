「寶寶脆折症全突變」名醫說別生　她懷24周猶豫中！全場揪心

▲胎兒驗出脆折症全突變。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

生孩子是一輩子的責任，一名孕婦透露，胎兒被驗出脆折症全突變，而知名婦產科醫師柯滄銘建議別生，如今已懷孕24周，原PO仍帶著一絲希望「要不要給寶寶機會？」文章引發討論，一名網友曝辛酸例子，一名腦麻男子無法自理被送到機構，年邁的爸媽就怕哪天走了，特地準備一筆看護費，希望兒子能繼續被照護。

一名孕婦在Dcard表示，羊膜穿刺驗出胎兒是全突變脆折症，而羊膜穿刺權威柯滄銘醫師建議不要生，就怕孩子生下來，有輕至中度的智能障礙。

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原PO事後又諮詢另兩位醫師看法，一位說「沒有像我們爸媽這麼聰明，可能有一些學習障礙也可能沒有，伴隨卵巢問題及情緒問題」，可以生且基本上能當正常的小孩子來養；另一位則說，差不多會落在在智力正常範圍偏低區域，也是伴隨卵巢問題及情緒問，可以透過早療防範。

畢竟這一條寶貴生命，且現在已經懷孕24周，讓原PO不知所措求問，「還在十分抉擇到底要不要給寶寶機會，但還是十分害怕會不會出來後症狀比自己原先諮詢預設的還要嚴重，害了寶寶一輩子？」

底下網友建議三思，「產檢是為了讓妳知難而退，而不是迎難而上」、「朋友的姐姐就是這樣...全家根本是被搞垮的狀態，他也沒有被父母好好帶大，父母的精力完全給了那個病童」、「我是特教老師，如果是我...我不會生，看過太多小孩很辛苦的追學習進度，超級努力還是無法跟上正常小孩，他們活的快不快樂我不知道，但他們求學過程是真的很辛苦」。

留言串中，一名在長照機構上班的網友也分享鼻酸的真實案例，一位中年腦麻的男性，從小都是讀特殊學校，但後來無法自理，才被送來機構照護，現在他的心智年齡就大概是看巧虎的年紀，爸媽目前已經70多歲，還是常來看孩子。

某天，年邁的爸媽來詢問月費能否用銀行定期扣款，因為他們知道後哪天走了，就怕孩子沒有看護費了。該網友特別感觸直言，「這個問題真的很現實也很需要去思考，我自己流產過3次，知道失去孩子的痛有多痛，但真的長痛不如短痛」。