69歲嬤被蟲咬了幾口！傷口秒潰爛「小腿壞死」　急截肢保命

▲羅利睡覺時被昆蟲咬了幾口，沒想到小傷口竟劇烈惡化，最後需要接受截肢手術。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者葉睿涵／編譯

愛爾蘭阿嬤羅利（Josie Rowley）去年在床上睡覺時，小腿意外被不知名的昆蟲咬了幾口，豈料傷口卻快速潰爛，感染也開始擴散，導致羅利不得不接受截肢手術，不幸失去雙腿。

據《鏡報》報導，去年9月的一個早晨，69歲的羅利醒來時，發現小腿上有幾個昆蟲叮咬後留下的小傷口。起初，羅利以為這些傷口很快就會自然癒合，於是並沒有多做處理，沒想到傷口卻開始潰爛，傷口周圍還形成潰瘍迅速擴散，讓羅利疼痛不已。

去年年底，羅利的孫女見阿嬤傷口越來越嚴重，立刻帶她到診所去看醫生，而羅利隨後也被轉診醫院接受進一步治療。儘管醫生們盡了最大努力，但感染還是快速蔓延到其他地方，導致羅利的雙腿劇烈疼痛，再也無法行走。

後來，羅利的小腿血液循環幾乎完全停止，讓羅利雙腿的情況越來越嚴重。為了防止病情進一步惡化，羅利不得不接受截肢手術，從雙腿膝蓋以上的部位切除雙腿。羅利的女兒珍（Jen）表示，她母親的腿一開始看起來只是一個小問題，但沒想到後來居然演變成了截肢。

目前，完成了康復治療的羅利，已被送回家與珍及其家人同住。過去，獨立而活躍的羅利經常會參與社區活動，但現在她的生活已完全改變，珍也不得不辭去工作，全職照顧母親，對整個家庭都造成了很大的壓力，而社區也正為羅利籌募資金，來購買一輛新的輪椅。