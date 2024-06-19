捷利國際餐飲倒閉！牛角燒肉8品牌員工被失業　法院判賠219人

▲五互集團總裁陳秋白（左）涉嫌非法吸金220億元，遭判刑10年6月。（圖／翻攝五互集團官網、資料照片）

記者吳佩蓁／台北報導

以安養照護起家的「五互集團」被爆多年來非法吸金220億，女總裁陳秋白一審遭判刑10年6月，導致旗下子公司、餐飲界龍頭「捷利國際餐飲集團」倒閉，包括「牛角燒肉專門店、Pepper Lunch胡椒廚房、MAiSEN邁泉豬排」等8個品牌無預警歇業，全台500名員工一夕失業，受害員工憤而向公司提告求償，近日判決陸續出爐，法院判捷利集團應賠償219名員工，每人7千至78萬元不等。

▲五互集團涉不法吸金220億，旗下8個餐飲品牌突倒閉，造成全台500名員工一夕失業。（圖／ETtoday資料照）

「捷利國際餐飲集團」因其母集團「五互集團」捲入不法吸金案，牽連旗下牛角燒肉專門店、胡椒廚房、邁泉豬排等8品牌因資金周轉問題無預警倒閉，全台32家門市關門大吉，500名員工一夕失業，不僅拿不到當月薪資，連資遣費、勞工退休金、預告工資、加班費都泡湯。

受害員工遍及6縣市，包括台北市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣，先後向公司提告求償薪資、資遣費、勞工退休金及預告工資。

台北、士林、新竹、橋頭、高雄地院審理認為，根據人力資源部經紀證詞及人事薪資管理系統，認為受害員工所提出的時數、薪資計算等都是透過電腦系統化計算，較難以人為方式逐一竄改，且捷利餐飲盧姓法定代理人及公司代表均未出庭，亦未提出任何書狀，因此認定員工主張事實為真，判決集團應賠償219名員工積欠工資、資遣費、預告期工資、勞退金等費用，判決金額從數千元至數十萬元不等，其中最高者為78萬餘元，全案仍可上訴。