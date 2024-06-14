又是氣候變遷　太平洋海岸灰鯨「體長縮水1.65公尺」

▲氣候變遷和人類活動影響，太平洋岸灰鯨「體長變短13%」。（圖／翻攝自Oregon State University）

文／中央社

一項研究指出，太平洋海岸地區的灰鯨體長自2000年以來令人難以置信地縮短13%，進一步證明氣候變遷和人類活動正造成海洋哺乳類動物身形變小。

法新社報導，在「全球變遷生物學」（Global Change Biology）期刊發表的論文指出，灰鯨身形縮小可能對存活率及繁殖成效造成巨大衝擊，還可能在整個食物網引發漣漪效應。

關於這篇論文，研究人員聚焦於約有200頭灰鯨的「太平洋海岸覓食群」（Pacific Coast Feeding Group），這是範圍更廣泛的北太平洋東部（Eastern North Pacific）約1萬4500頭灰鯨的一部分。

相較於棲息在更深、更冷北極海水域的更廣大群體，待在較靠近海岸、較淺和較溫暖水域覓食的這群灰鯨被認為是「生態系統的哨兵」。但是先前研究顯示，牠們的處境比別的灰鯨更惡劣，不論身體、頭部或鰭部都比較小。

論文共同作者、俄勒岡州立大學（Oregon State University）助理教授比爾利希（Kevin Bierlich）14日告訴法新社：「現在我們知道，牠們體型在過去20年至40年間持續縮小，可能是這個族群有持續減少風險的早期預警信號。」

科學家分析2016年至2022年所拍攝、估計或已知年齡的130頭灰鯨的無人機影像後，發現一個驚人趨勢：在2020年出生的灰鯨，成年後的體長約比2000年出生的成年灰鯨短了將近1.65公尺，意味在2020年出生的灰鯨，成年後的體長顯著變短13%。

重要的是，這項研究發現此一趨勢與海洋「湧升流」平衡和「鬆弛」週期等變化有關。

湧升流將營養物質從較深水域輸送至較淺水域。而在鬆弛期，這些營養物質停留在較淺水域，此處的陽光能促進作為鯨魚食物的浮游生物和其他小型物種成長。

目前已知氣候變遷會造成風的型態和海水溫度改變，成為影響這個微妙平衡的重要因素。

體型縮小可能阻礙灰鯨成長茁壯的能力，也會升高牠們應對威脅的脆弱程度，例如與船隻碰撞或被漁具纏住，這些都可能使灰鯨喪命。