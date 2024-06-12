台中翁載孫上課遭聯結車輾斃　兒悲痛：爸爸從小1載到小5

記者鄧木卿／台中報導

台中市73歲鮑姓男子上午7點20分騎電動機車載11歲孫女要去上課，途中疑為了閃避右邊剛要起步的公車，機車略向左傾，不料被聯結車擦撞倒地，鮑男頭部明顯變形當場死亡，孫女則是手腳擦挫傷，慈濟醫院下午將進行手部骨折手術。女童父親表示，上課都由父親代送，已從小1載到小5，如今發生噩耗，全家人都非常難過。

▲台中潭子一名男子上午騎機車載孫女上課，卻慘遭聯結車輾壓爆頭，孫女擦挫傷，家人在靈位前捻香。（圖／民眾提供，下同）

爺孫2人上午雙載行駛在潭子區中山路二段往北屯區方向，鮑男疑似為閃避右側一輛由55歲王姓男子駕駛、準備起步的公車，機車略向左靠，竟和左方、55歲楊姓男子駕駛的聯結車碰撞，當場遭聯結車右後車輪輾壓死亡，女童手腳多處擦挫傷。

王男面對媒體不發一語，車上20名乘客無人受傷；聯結車楊姓司機表示，當時碰上上班上課車潮，他的車速不快，但有多輛機車在車陣上鑽來鑽去，他當下眼角餘光有發現一輛電動車橫倒，但看到的時候已經來不及了。

聯結車車輪輾過鮑男，安全帽透明面罩嵌入聯結車輪胎中，坐在後座的孫女倒地受傷，粉紅包書包和水瓶散落地面，一度掙扎想要起身。

女童父親表示，他和妻子都在上班，一大早就出門，要送小孩上學得向公司請假，因此都由父親騎車送上學，放學則由他或妻子接回，父親已載女兒上學5年了，爺孫倆感情非常好，如今發生這種悲劇，全家人都相當難過。

教育局表示，女童雖沒有生命危險，但手部有骨折，院方下午會進行手術，校長、主任都在醫院等待，關注病情。

警方表示，3名駕駛經檢測均無酒精反應，後續將依過失致死罪將王男及楊男移請台中地檢署偵辦，並調閱相關影像畫面，以釐清案情。