想坐吧檯「遭日本店員拒」旅客怒喊歧視！在日台人曝真相：常遇到

▲觀光客想坐吧檯被拒絕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名旅客在日本餐廳用餐，要求坐在吧檯的位置，店家以「有客人預約」拒絕，但直到餐廳快打烊，都沒有新客人進來，認為自己被歧視。對此，粉專「日本省錢小站」解釋，在某餐廳遇過觀光客想坐吧檯，卻被安排到桌子位置，因為老闆害羞、英文不好，怕遇到不會講日文的觀光客會緊張，影響到服務品質。

粉專「日本省錢小站」發文，某位觀光客預約了某間日本高評分餐廳，到達餐廳時，發現吧檯的氣氛特別好，想要更換座位，但店員卻說「已有其他客人預約」，但直到餐廳即將關門，都沒有新的客人進來，認為店家因為他是外國人，所以對他說謊。

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粉專分享經驗，認為觀光客誤會店家，常到某間日本料理餐廳用餐，有時候也會遇到外國人想坐吧檯位置，但是服務人員還是會把外國人帶位到桌子的情況，某次詢問在吧檯做餐的老闆，為何不讓客人坐吧檯。

老闆娘笑回，「因為我們家老闆很害羞，加上英文很破，怕被外國人直接點菜，又或者搭話會緊張分心，造成料理失誤，所以就不讓外國人坐吧檯」。老闆也表示，擔心花太多時間跟外國人溝通，影響到服務其他客人，所以才會讓客人坐桌子，讓現場服務人員做對應。

粉專指出，「所以來日本玩的朋友們如果想坐吧檯的話，或許可以跟店家人員表明說『我日文麻也通』，這樣一來，搞不好就能增加坐到吧檯的機率也說不定喔」。