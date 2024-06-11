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快訊／陸快艇直闖淡水河！海巡署認「2大疏失」：將懲處相關人員

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

中國大陸籍阮姓男子自稱要「投奔自由」，駕駛快艇從福建偷渡至台灣淡水，引發海巡署遭批評有失職疑慮。對此，海巡署今發布聲明稿，認了2大疏失，後續將對相關人員進行懲處。

海巡署今針對「0609查獲大陸人士非法入境」發布新聞稿，文中認了相關人員的2大疏失，第一、沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定該目標，惟將其誤判為一般返港作業之國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，惟未及時調派巡防艇前往攔截登檢；第二、八里安檢所辨識該船為非我國籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，海巡署已依規定追究相關人員疏失責任。

海巡署表示，此案為人為誤判及疏失所致，海巡監偵系統没有漏接，海巡署近10年(2014年-2023年)計查獲大陸籍非法入境人士計119員，今年至今亦已驅離809艘大陸越界船舶，鑑於雷達光點辨識不易，為避免類似誤判，海巡署刻正導入更多的科技輔勤，如雷達搭配紅外線熱像儀的「環島岸際智慧型監控系統」，逐步充實無人機等海空立體巡查機制，也全力推動我國漁船全數安裝AIS系統，並持續落實人員的教育訓練，強化與友軍的協調聯繋，以嚴密監控應處海面目標，確保我國國境安全。

海巡署表示，面對中國不斷運用灰色地帶行動及認知作戰手段，企圖造成國人恐慌，呼籲國人理性冷靜、團結一致，共同應對中國不理性行為。

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