張學友3月才取消演出「賠償住宿、交通」　歌迷讚：最有誠意賠償

▲張學友「60+」世界巡迴演唱會台北場3場演出取消。（圖／JDS 提供）

記者邱晟軒／綜合報導

歌神張學友因罹患RSV（呼吸道融合病毒），一連取消3場（7日、8日、9日）台北小巨蛋「60+」世界巡迴演唱會。事實上，今年3月，張學友才因感染新冠肺炎，臨時停辦上海站3場演出，主辦單位針對已申請退票並來自上海以外地區的觀眾，提供車票、機票及住宿補償。當時就掀起歌迷大讚是「最有誠意」補償。

張學友今年3月初，因感染新冠肺炎，原計劃於3月8、9、10日在上海舉辦的三場「張學友60+ 巡迴演唱會」臨時取消。當時，主辦方《CMCLive華人文化演藝》發布演唱會延期、補償公告，表示本次延期的演出將在2024年內於上海東方體育中心擇期舉辦。

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▲張學友「60+」世界巡迴演唱會台北場。（圖／JDS 提供）

根據《CMCLive華人文化演藝》微博的公告，凡已購買張學友上海演唱會門票的粉絲們，不僅能夠申請演唱會退票，還能額外申請最高5,000人民幣（約21,895新台幣）的交通費，以及最高800人民幣（約3,500新台幣）的住宿費。

針對台北小巨蛋3場演出取消，主辦單位超級圓頂今天下午公告：「因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。」