快訊／雨彈續轟！11縣市大雨特報　下到晚上

▲氣象署發布大雷雨訊息。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，午後降雨明顯，中央氣象署今(7日)下午3時40分針對11縣市發布大雨特報，並針對台東縣、花蓮縣等7縣市發布大雷雨訊息，請注意雷擊以及強陣風。另台南市、嘉義縣及屏東縣山區發布災防告警，提醒民眾多注意。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、南部、東半部地區及苗栗至嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

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▲11縣市發布大雨特報，大雨將持續到晚上。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署表示，台東縣和花蓮縣大雷雨持續時間至下午4時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。台南市、嘉義縣、高雄市、南投縣、雲林縣持續時間至16時45分。

▲南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)、台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續時間至下午5時51分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署也針對屏東縣沙漠溪(海神宮)發布災防告警，持續時間至下午5時55分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雨特報

影響時間：07日下午至07日晚上

大雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

大雷雨即時訊息

影響時間：07日白天

警戒區域：台東縣、花蓮縣

大雷雨即時訊息

影響時間：07日白天

警戒區域：台南市、嘉義縣、高雄市、南投縣、雲林縣

山區暴雨

影響時間：07日白天

警戒區域：嘉義縣番路鄉,嘉義縣大埔鄉,台南市南化區

山區暴雨

影響時間：07日白天

警戒區域：屏東縣三地門鄉