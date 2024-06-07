今年端午逢極凶「黑道日」！3類人要「躲午」　慎防不吉之氣

▲端午節是傳統四大節日之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

6月10日即將迎來端午節，人們在這天會進行一系列的傳統活動，如划龍舟、掛艾草與菖蒲、吃粽子等。不過，今年端午節帶來的不僅是龍舟競渡、粽葉飄香，由於恰逢夏至前，又是黃曆中的「黑道日」，按照古人說法為諸事不宜，有3類人需要「躲午」，即在端午節中午時分避免外出，減少與不良氣息接觸。

《搜狐網》運勢專欄透露，今年端午節恰逢夏至之前，且相差11天，按照古人說法就是「早端午」，夏季會比較涼爽多雨，所以要做好準備，應對可能的自然現象。另外，今年端午節正好是黃曆中的黑道日，又被稱為「黑道端午」，對應十二值日中的閉日，古人認為這一天諸事不宜，否則容易出現很多困難。

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今年端午不僅有以上特殊之處，同時農曆五月也被古人認為是毒月，農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二十五、二十六、二十七，這九天節氣交換稱為九毒日，端午因為為首日，因此有人稱呼端午為九毒日當中最陰的時刻。

而端午節當天陰陽氣息交換活躍，對人的身體會造成不利影響，「躲午」就是順應自然、保護身體的一種舉措，即在端午節中午時分避免外出，減少與不良氣息接觸，主要有3類人需要「躲午」。

1.老人和體弱者

平時生活中體弱多病的人和上了年紀的老人，更容易受到外界環境的干擾，特別是在不吉之日，更需格外注意，建議端午節中午避免外出，才能夠降低生病風險。

2.年幼的孩童

孩子天性好動，喜歡在外面玩，但身體尚未發育完全，抵抗力都比較弱，容易被疾病侵擾。所以為了孩子的身體健康，不要讓孩子在高溫和毒蟲活動頻繁時出去玩。有些地區，家長還會給孩子手腕、腳腕或脖子上戴五彩繩，來躲避不吉。

3.孕婦

由於身體原因，孕婦的行動本就不便，在端午節這一天，更應注重休息和保養，避免外出以免受到不良氣息的影響，對自身健康和胎兒造成不利。

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