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社會 社會焦點 保障人權

機車急煞自摔！26歲騎士連人帶車滑進砂石車底　遭輾爆頭亡

記者陳韻如／桃園報導

桃園中壢區領航北路三段2022年底發生一起死亡車禍！一名26歲湯姓男子騎車行經領航北路3段與春德路口時，一輛砂石車未依燈號左轉，湯男見狀急煞導致自摔，連人帶車滑進砂石車底，湯男頭部當場被輾過，緊急送醫搶救後仍因傷重宣告不治。案經法院審理，肇事的砂石車駕駛被依過失致死罪嫌，判處6個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。

▲桃園市中壢區領航北路三段今天上午發生機車騎士疑因天雨路滑摔車，卻撞上砂石車，警方現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲簡姓男子駕駛砂石車未依燈號左轉，導致直行機車急煞自摔，騎士連人帶車滑進車底遭輾斃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起案件發生在2022年11月4日上午9時49分，當時湯男騎車沿領航北路三段慢車道往青埔路一段直行，而砂石車簡姓駕駛則沿領航北路三段往青昇路方向行駛，並準備左轉春德路。

事發當下，簡男本應遵守燈光號誌在進行左轉，但他卻未遵守而貿然轉彎。湯男當時見狀急煞卻不慎自摔，連人帶車滑進砂石車底，頭部當場被砂石車輾過，緊急送醫後，仍因頭胸四肢多處鈍創骨折及顱骨骨折變形，引發外傷性休克死亡▲桃園市中壢區領航北路三段今天上午發生機車騎士疑因天雨路滑摔車，卻撞上砂石車，肇事砂石車在現場等候警方調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

簡男事後被依過失致死罪嫌起訴，而庭審時，他對於犯行坦承不諱，後續也已與湯男家屬達成和解。法官審酌，他因一時疏忽，進而導致此案發生，但他犯後自首坦承犯行，尚具悔意，因此依法判處6個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。

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