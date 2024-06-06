機車急煞自摔！26歲騎士連人帶車滑進砂石車底　遭輾爆頭亡

記者陳韻如／桃園報導

桃園中壢區領航北路三段2022年底發生一起死亡車禍！一名26歲湯姓男子騎車行經領航北路3段與春德路口時，一輛砂石車未依燈號左轉，湯男見狀急煞導致自摔，連人帶車滑進砂石車底，湯男頭部當場被輾過，緊急送醫搶救後仍因傷重宣告不治。案經法院審理，肇事的砂石車駕駛被依過失致死罪嫌，判處6個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。

▲簡姓男子駕駛砂石車未依燈號左轉，導致直行機車急煞自摔，騎士連人帶車滑進車底遭輾斃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起案件發生在2022年11月4日上午9時49分，當時湯男騎車沿領航北路三段慢車道往青埔路一段直行，而砂石車簡姓駕駛則沿領航北路三段往青昇路方向行駛，並準備左轉春德路。

事發當下，簡男本應遵守燈光號誌在進行左轉，但他卻未遵守而貿然轉彎。湯男當時見狀急煞卻不慎自摔，連人帶車滑進砂石車底，頭部當場被砂石車輾過，緊急送醫後，仍因頭胸四肢多處鈍創骨折及顱骨骨折變形，引發外傷性休克死亡

簡男事後被依過失致死罪嫌起訴，而庭審時，他對於犯行坦承不諱，後續也已與湯男家屬達成和解。法官審酌，他因一時疏忽，進而導致此案發生，但他犯後自首坦承犯行，尚具悔意，因此依法判處6個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。