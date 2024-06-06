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19歲男打籃球「狂灌冰水」猝死　醫：3族群最危險　

夏天劇烈運動後，若是瞬間灌下一大瓶冰水，恐怕會導致血管劇烈收縮，引發心血管危機。（示意圖／報系資料照）

▲夏天劇烈運動後，若是瞬間灌下一大瓶冰水，恐怕會導致血管劇烈收縮，引發心血管危機。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一位19歲的男大生平時喜歡打籃球後猛灌冰飲，沒想到某一天一口氣喝完冰飲後，立刻感到不適，於是便坐在場邊休息，後來球友見他臉色慘白便趕緊叫救護車，沒想到男子送醫途中便心臟停止，後來診斷死因是急性心肌梗塞。醫師指出，猛灌冰水會使身體急速降溫，對「心血管疾病」、「高血脂」、「糖尿病」3族群尤其危險！

心臟病是一個概稱，其中包含了心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭、心肌炎等等疾病，其中急性心肌梗塞最容易猝死，倒下去第一分鐘如果立刻急救，例如進行心肺復甦術CPR，還有8~9成機率活命，之後每拖一分鐘存活率就下降7~10%，10分鐘後就幾乎就沒機會了。

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「我們都知道氣溫忽冷忽熱、驟降是心臟病發的關鍵因素，因為氣溫降低會增加血壓、血液黏稠度和心臟負荷。」敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅說，對心血管高風險族群來說，灌冰水就是一種急速使身體降溫的危險行為。

「我是一個很愛打籃球的人，有一次在球場上，遇到一位年約40歲的球友，他剛打完三對三，劇烈運動後一下場就拿冰水狂灌，結果喝完他馬上臉色發白，說他快不行了就躺下去。」陳榮堅說，大家趕緊幫這位球友叫救護車送急診，後來診斷是急性心肌梗塞，禍首可能是他有高血脂的問題，但自己不知道，幸好這位球友最後恢復健康。

同樣是打球後猛灌冰水，中國福州一位19歲男子就因此喪命，根據陸媒報導，這位男子每次打籃球後都習慣喝下一瓶冰飲，某一次他一如既往一口氣喝完冰水，結果立即感到胸悶胸痛，雖立即送醫，最後仍因急性心肌梗塞過世。

營養師認為，一般人喝冰水並沒有問題，研究顯示也僅有7.6%的人會感到頭痛，但如果本來就有偏頭痛，就不適合再喝冰水。（示意圖／報系資料照）

▲營養師認為，一般人喝冰水並沒有問題，研究顯示也僅有7.6%的人會感到頭痛，但如果本來就有偏頭痛，就不適合再喝冰水。（示意圖／CTWANT提供）

陳榮堅指出，灌冰水尤其不適合有心血管疾病、高血脂、糖尿病等「血管收縮功能較差」的族群。「當人在運動時，身體所有的血流會跑到四肢，心臟冠狀動脈的部分血液會相對比平常少一點，這時候如果灌冰水，冰水會經過縱隔腔，如果血管原本就有點狹窄的人，這時血管再收縮，就容易引發心肌梗塞，嚴重可能導致猝死。」

營養師程涵宇認為，一般人喝冰水並不會造成健康問題，頂多造成頭痛。「一項針對669名婦女的2001年研究發現，一些人喝冰水後可能會引起頭痛。「研究顯示，在喝了150毫升冰水後，7.6%的參與者出現了頭痛。原本就有偏頭痛的人，喝冰水後頭痛的可能性更增加2倍。」

程涵宇說，若沒有心血管疾病等風險，喝冰水其實能刺激副交感神經，具有提振精神的作用，但如果是剛進行完劇烈運動，建議先休息3到5分鐘，等心跳平穩再喝冷飲，或是先將冷飲含在口中回溫後再吞，小口喝，就不會過度刺激血管收縮。

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