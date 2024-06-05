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整條路金燦燦黃花！花蓮193縣道阿勃勒盛開　警籲勿駐足車道

▲▼花蓮縣193縣道2旁阿勃勒已開滿黃花，一眼望去似無盡頭。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲花蓮縣193縣道2旁阿勃勒已開滿黃花，一眼望去似無盡頭。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年6、7月為阿勃勒盛開的季節，當夏天的腳步逐漸逼近，樹梢上的金黃色花朵便悄然綻放，猶如天上的繁星落入凡間，而這片壯觀的美景也為花蓮193縣道增添了一片燦爛的色彩。

▲▼花蓮縣193縣道2旁阿勃勒已開滿黃花，一眼望去似無盡頭。（圖／玉里警分局提供，下同）

193縣道每逢阿勃勒盛開，總吸引著無數旅客前來賞花，在假日也儼然成為攝影愛好者的天堂，因此轄區玉里分局特別呼籲民眾，來賞美景行駛在193道路仍應保持適當的速度，切勿為欣賞沿途的美景而突然煞車或減速來影響後方的車輛，也請駐足打卡的民眾，車輛臨停勿擋住車道成為交通阻礙，也切勿在車道停留上，以保護自己及其他用路人的身體安全！

▲▼花蓮縣193縣道2旁阿勃勒已開滿黃花，一眼望去似無盡頭。（圖／玉里警分局提供，下同）

玉里分局交通組長陳暐傑表示，花季期間將加派警力加強宣導，保障行人及相關往來車輛的行車安全；也提醒遊客，依據道路交通管理處罰條例第78條不依規定，擅自穿越車道、於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣500元罰鍰。

玉里分局長黃靖堯表示，再次提醒賞花遊客，停車拍照請盡量停在白線內，勿佔用車道以免造成事故，並應再三小心注意雙向來車，如發生車禍將面臨民事賠償，嚴重者可能涉及過失傷害刑事之責、得不償失。
 

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