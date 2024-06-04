母陳屍頂樓「開不出死亡證明」　唐治平失聯…原來是在睡午覺

▲唐治平母親亡，今4日下午在板殯相驗，唐治平當時在家睡午覺 。（左圖，翻攝自唐治平臉書／右圖，記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

藝人唐治平73歲母親昨(3日)下午1時許被發現陳屍在社區頂樓，唐治平2度否認死者是媽媽，後來做筆錄時仍堅決否認。今(4日)檢方於板殯相驗，但僅有一位非血親的「表妹」到場，唐治平母親的遺體只能暫時冰置板殯。而唐治平一度失聯，檢方要求警方趕緊聯繫，據了解，唐治平直到約5點多才接電話，說剛剛在睡覺。還說，「有空的時候，再順便去拿母親的相關資料」。

據了解，唐治平和母親居住在淡水該社區已有一年多，積欠將近6個月約10萬元租金，平常唐媽媽都會到社區看報紙。唐治平則常常拿著酒瓶在住家附近閒晃，還不時發出聲音，住戶們對於他的行為都很擔心。

唐治平和媽媽案發前3天（6/1）疑似因為就業問題發生爭吵，媽媽憤而離家，不接電話也不回訊息，唐治平不以為意，未料從此天人永隔！

經調閱監視器，唐媽媽6/1凌晨1點多，拿著鑰匙、社區磁扣上到頂樓，坐電梯時還淡定的照鏡子，最後坐在角落離世。住戶昨(3日)下午1時許至社區頂樓曬衣服時發現一名婦人陳屍牆角，發現時，身體已有屍斑，經查，死者是73歲的陳姓婦人、藝人唐治平的母親。

離譜的是，唐治平見到遺體，2次否認死者是他的媽媽，第一時間社區幹部到場，渾身酒味的唐治平說「這不是我媽媽」、「怎麼會有我家鑰匙？」，隨後返家吃東西，第二次，警方拿著證件比對，詢問後唐治平也是否認，直到唐治平表妹到場，才完成認屍。

今(4日)檢方於板殯相驗，但僅有非血親的「表妹」到場，由於死亡證明需要直系親屬簽署才能開立，但警方也聯繫不上唐治平，因此遺體只能暫時冰置板殯。

相驗時，唐治平神隱，檢方要求警方趕緊聯繫，唐治平約5點多才接電話，說「剛剛在睡覺」。他還向警方表示，「有空的時候，再順便去拿母親的相關資料」。據悉，目前，有位友人陪伴在唐治平旁邊。

▲▼唐治平73歲母親身亡，表妹抵達殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）