眾量級又傳分手　她嘆「看起來假假的」！網激推5大YT CP檔

▲眾量級。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



記者施怡妏／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往將近9年，感情發展始終是粉絲的關注焦點，有網友追問「怎麼刪掉跟+0的所有照片」，頓時分手傳聞四起，就有網友表示，自己很喜歡看情侶檔YouTuber，請大家推薦不錯的CP檔，網友紛紛點名「路易跟Ada」、「進藤喜彥跟梅根」、「必須是壹加壹」。

有網友在Dcard發文，「有推薦的YouTuber CP嗎？」最近聽說眾量級情侶檔分手了，雖然雙方都沒有正面回應，但兩人合體看起來有種「假假的」感覺，因為自己很愛嗑YT的CP檔，「不知道大家有沒有推薦的YouTuber CP呢？」自己則是很喜歡「好味小姐」的脆脆跟阿斷，以及老高跟小茉。

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▲許伯簡芝。（圖／翻攝自許伯簡芝IG）



貼文一出，網友推薦「近藤喜彥跟梅根」、「路易跟Ada」、「夫妻來說簡芝許伯也很棒」、「浩浩跟鄧福如」、「我只看霸軒小美」、「必須是壹加壹」、「牛排和妮妮」、「尊跟蘿倫」、「找蔬食的Hao跟Yang」、「鐵牛跟婷婷」、「內內和小憲哥，最近修成正果登記了」、「必須是嗨咖跟品妤啊，他們真的一對活寶」。另外，也有網友搞笑喊，「阿滴跟Hook」、「大謙和彥儒」。

留言中，網友按讚數前五名，依序為2285讚簡芝許伯，1559讚的路易跟Ada、1085讚的壹加壹、888讚的HOWHOW跟鄧福如、837讚的尊跟蘿倫。網友大讚「簡芝許伯超棒！一起經歷過各種磨難還是在一起」、「看腦波弱的影片真的覺得他們是天生一對」、「阿福不太會出鏡在HOW哥的影片裡，但求婚影片值得看1萬次」、「好愛看簡芝許伯一家的生活，有種親切感」。

▼路易與ADA。（圖／翻攝自ADA IG）

