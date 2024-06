▲ChatGPT驚傳災情。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

OpenAI推出的生成式聊天機器人「ChatGPT」發生大當機,不論是網頁版或者手機app都無法使用或對話,甚至在重新整理頁面後,出現持續轉圈圈或畫面空白的狀況。

▲OpenAI美國故障回報激增。(圖/翻攝自Down Detector)



關於最新災情,美國人工智慧公司OpenAI也發文證實,部分使用者無法使用ChatGPT,「我們目前正在調查這項問題。」

JUST IN: ChatGPT is down pic.twitter.com/3Xz7QxYLSa